AGEMED autoriza importación de Remdesivir y Avifavir

La Paz (ABI).- La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), del Ministerio de Salud, autorizó la importación de los fármacos ‘Remdesivir’ y ‘Avifavir’, pero aclaró que no existe evidencia científica de su efectividad para tratar el coronavirus COVID-19.



“Medicamento, Remdesivir polvo liofilizado para inyección 100mg (REMDESIVIR); Registro Sanitario, II-74612/2020, Indicación aprobada Ébola. Además el Medicamento, Favipiravir comprimido recubierto 200mg (AVIFAVIR); Registro Sanitario, II-74791/2020, Influenza Tipo A, Tipo B”, reseña la autorización de ambos fármacos.



Según una nota institucional, tras revisar los estudios clínicos de eficacia, seguridad y previa evaluación de los requisitos establecidos en legislación vigente se otorgó los registros sanitarios para importación de ambos medicamentos en el país.



Asimismo, señala que los dos fármacos no cuentan con evidencia científica concluyente para la indicación COVID-19, y no pueden ser comercializados sin prescripción médica.



El Ministerio de Salud recomienda que esa autorización sea tomada en cuenta por las gobernaciones, alcaldías, programas nacionales el Ministerio de Salud, entes gestores de la seguridad social de corto plazo, ONG’s, establecimientos de salud públicos y privados, laboratorios farmacéuticos nacionales, empresas importadoras y distribuidoras, profesionales en salud y población general.