AFP inicia devolución de aportes a través del sistema financiero nacional

La Paz (ANF).- A partir del 6 de octubre, las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) iniciarán la Devolución Total de Aportes a través de diversas entidades financieras a las personas mayores de 50 años de edad.

Con la promulgación del Decreto Supremo N°4582 del 15 de septiembre de 2021, se reglamenta la Ley No. 1392, de 8 de septiembre de 2021, para la Devolución Parcial o Total de Aportes. Con ambas normas se establecen los detalles y mecanismos para solicitar de forma voluntaria la Devolución de Aportes, previo cumplimiento de requisitos.

Las entidades habilitadas son Banco Unión, Banco Fortaleza, Crecer IFD, Pro Mujer IFD, Diaconía IFD, Banco Pyme Ecofuturo, Banco FIE, La Primera E.F. de Vivienda y Cooperativa San Martín de Porres.

Los trámites se realizarán de carácter personal, no se podrá realizar a través de apoderados y los Asegurados interesados tienen la posibilidad de realizar sus consultas respectivas a través de las páginas Web de las AFP para evitar aglomeraciones en las oficinas.

“El trámite que se va a hacer en ventanilla lo que va a hacer es entregarle una hoja donde van a estar los datos personales, se podrá revisar estos datos y el monto que está accediendo y una vez que haga todo esto, le van a hacer firmar, le van a hacer poner su huella dactilar a la persona, porque tenemos que asegurarnos de que sea quien dice ser, y por el otro lado como entidad financiera cualquiera y como cualquier transacción le van a tomar una foto”, detalló la directora ejecutiva de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), Patricia Mirabal, según nota del Ministerio de Economía.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones, la reglamentación de la Devolución Parcial o Total de Aportes se estableció el siguiente cronograma, en función de los rangos de edad y las modalidades de devolución que se tiene autorizados, siendo el siguiente:

-Desde el 6 de octubre las personas de 50 o más años podrán solicitar la Devolución Total de sus aportes.

-A partir del 18 de octubre se puede solicitar la Devolución Parcial con el siguiente esquema de edades:

Desde el 18 de octubre las personas mayores de 50 años.El 1 de noviembre podrán solicitar las personas de 40 o más años.El 15 de quienes tengan 30 años o más años.El 29 de noviembre los menores y mayores de 30 años

-El 13 de diciembre se atenderá la Devolución Parcial y Total para los casos observados o pendientes que no pudieron cobrar previamente.

La Directora General de Pensiones explicó que la solicitud de la Devolución de Aportes es una decisión voluntaria y personal que deberá ser cuidadosamente pensada por cada Asegurado, considerando tomar en cuenta su situación financiera y analizando que podría perjudicar su acceso a una Prestación o Beneficio del SIP.