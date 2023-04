AFP dejan una mora “bastante grande” por impago de aportes para jubilación, Gestora Pública se hará cargo de cobros

La Paz (ABI). – Las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) están dejando una cartera de mora “bastante grande”, que deberá asumir la Gestora Pública y lograr que los empleadores cumplan con la obligación de cancelar los aportes de jubilación de sus dependientes, informó la responsable de Operaciones de la Gestora, Grace Corico.

“En realidad estamos recibiendo una cartera que es bastante grande, lamentablemente no se han hecho las gestiones con los empleadores (para que paguen), como administradoras de pensiones no se han hecho las gestiones para que el asegurado no se vea perjudicado por esta falta de pago de aportes”, explicó en Bolivia Tv.

Desde mayo, la Gestora Pública asumirá el control total de la administración de los aportes de los trabajadores para la jubilación y del pago de las rentas. Las AFP, que operaron desde 1997, dejarán Bolivia y la administración del sistema de jubilación.

Las AFP Futuro de Bolivia y Previsión tienen aún la responsabilidad del cobro y encarar los procesos judiciales.

“De hecho, la gestora va a asumir esta cartera de mora, en algunos casos va a tener que hacer todas las gestiones para que los empleadores puedan cumplir con sus obligaciones”, explicó escuetamente sobre la mora.

La AFP está en la obligación de iniciar la Acción Procesal a través de un Proceso Coactivo y/o Penal según corresponda, en contra del Empleador que incurrió en Mora por Contribuciones y/o Aportes Nacionales Solidarios, en el plazo máximo de (120) días calendario, desde que éste se constituyó en mora, según la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

Los trabajadores aportan mensualmente el 10% de su salario para su jubilación, además de otros aportes.