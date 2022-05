Activistas sobre comisiones contra el feminicidio: si no hay resultados es porque no funcionan

La Paz (ANF).- Son tres las comisiones contra el feminicidio que se conformaron y ninguna tuvo resultados para prevenir y reducir los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, señaló Estela Quintana, fundadora y representante de Familias de Víctimas en busca de Justicia Bolivia, lo que quiere decir que “no funcionan”.

Quintana hizo un recuento de las tres comisiones -la última sigue vigente- y evidenció que ninguna tiene la capacidad, mediante sus conclusiones, de contrarrestar los casos de violencia machista, indicó que solo benefician a quienes las conforman y sus ofrecimientos quedan en promesas incumplidas.

“Las comisiones no resultan para nada, simplemente son para el interés personal de ellos, porque no vemos resultados, y si no hay resultados es porque no funcionan, porque no trabajan con los sectores realmente afectados”, dijo Quintana a ANF.

La activista y líder del colectivo Mujer de Plata, Evelyn Callapino, expresó en una anterior oportunidad que las autoridades con estas comisiones “solo malgastan” los recursos destinados a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

“Las comisiones -para revisar los casos de feminicidio- son una burla”, increpó Callapino y cuestionó la inacción del gobierno frente a los asesinatos de mujeres que cada día aumentan en cantidad y crueldad.

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal informó que de enero a la fecha se registraron al menos 35 feminicidios, donde la mayoría de las mujeres violentadas tenían entre 31 y 40 años de edad.