A diciembre de 2021, la actividad de la construcción ocupó a 370.000 personas

La Paz (ABI).- La población ocupada en la actividad de la construcción en el área urbana de Bolivia llegó a 370.00 personas en diciembre de 2021, según el Boletín Sectorial de Construcción N° 02/22 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De enero a diciembre de 2021, la superficie autorizada para construcciones residenciales y no residenciales, en ciudades capitales y principales conurbaciones, presenta una variación acumulada de 19,4%.

Con relación a la producción y ventas de cemento, presentan un crecimiento acumulado positivo con valores de 12,3% y 19,2%, respectivamente.

La variación acumulada del Índice de Insumos Importados para la construcción de enero a diciembre 2021, con relación a similar período de la gestión anterior, presentó un crecimiento de 20,6%, cifra inferior a la registrada en noviembre que fue de 23,3%.

El valor de los materiales de construcción importados alcanzó a $us 49,7 millones. En este sentido, las importaciones de productos elaborados y semielaborados alcanzaron a $us 23,3 y $us 26,3 millones, respectivamente.

Los productos de mayor demanda fueron: barras de construcción, fierro corrugado, angulares y perfiles de hierro o acero sin alear y porcelanatos, azulejos para revestimientos.