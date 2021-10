Yucumo tendrá un Cabildo buscando convertirse en un nuevo municipio

La Paz (ANF).- La población de Yucumo, actual distrito municipal de la ciudad de San Borja, realizará este domingo un Cabildo, para que las organizaciones sociales y vecinos de la población decidan si se empezarán los trámites necesarios para convertirse en nuevo municipio.

Actualmente la población de Yucumo pertenece es un distrito municipal de la ciudad de San Borja, urbe beniana que se encuentra en la provincia Ballivian, próxima al departamento de La Paz.

Yucumo cuenta con aproximadamente 10 mil habitantes, y ya desde el año 2000 propone convertirse en el municipio número 20 del Beni.

“Yo voy a participar como vecina de Yucumo, esta demanda es de hace años atrás, hace 28 años atrás. Alrededor de los 2000 se estaba peleando para la quinta sesión; los hijos crecen, yo tenía 15 o 16 años, ya nosotros salimos profesionales, pero ahora estamos dando el empuje a esta demanda”, aseguró Elsa Blanco, sub alcaldesa de Yucumo.

El Cabildo del día domingo está siendo convocado por varios sectores sociales de la población, entre los que se cuentan la Federación de Juntas vecinales (FEJUVE) y la Federación de Productores Agricultores de Yucumo (FEPAY).

“Posiblemente tengamos unos 8 mil participantes, entre indígenas, interculturales y campesinos, área urbana Yucumo, área El Palmar, Villa Aroma, Quiquibe, Arenales. Los hermanos indígenas están apoyando, Charal, Villa Ingavi, que nos delimitan entre Rurrenabaque y San Borja. Todas las organizaciones sociales, están presentes, gremiales, federación de la FEJUVE, transportistas, todos ellos”, declaró a su vez Adrían Cáceres, secretario de la FEPAY.

Una demanda que lleva más de dos décadas

A lo largo de los años Yucumo ha tratado de conseguir convertirse en municipio, pero sus expectativas no han logrado avanzar debido a la falta de voluntad de anteriores gestiones municipales, así declaró uno de los dirigentes que participará este domingo en el Cabildo.

“La posición del municipio seguramente será que no querrá, pero yo voy a participar como vecina, esto es de hace años atrás (…) claro que sí, siempre apoyaré a Yucumo, mil veces gritando cien por ciento. Yucumo está emocionado, van a ver ese día, vamos a votar la casa por la ventana”, completó la sub alcaldesa de la población.

Por su parte el ejecutivo municipal de San Borja, ha evitado pronunciarse al respecto, y según aseguró una fuente al interior del municipio prefiere esperar el resultado del Cabildo para asumir una posición. Yucumo representa más del 30 % del presupuesto municipal de San Borja.

El cabildo es el inicio

Para el secretario de la FEPAY, esta vez Yucumo logrará su autonomía, porque esta vez cuentan con mayor población que hace algunos años, según señala

“Este 24 la población mostrará que necesita ser municipio, Yucumo se merece ser municipio; Se ha venido desde 2018 (…) asumí en diciembre, desde ese momento por la población hemos podido coordinar con las autoridades a nivel nacional, consensuando formas que llegar y cumplir los requisitos que corresponden, ya se hizo un poco de estudios, ya cumplimos, ya sabemos qué proceso seguir, el Cabildo es el comienzo”, aseguró Cáceres.

El dirigente de la FEPAY aseguró que, a pesar de ser el centro económico del municipio de San Borja, los recursos no llegan a esa comunidad.

“Yucumo cuenta con todo lo necesario para ser municipio, contamos con 4 bancos, 3 surtidores cumplimos todos los requisitos, esa es la motivación que la ciudadanía ya quiere ser municipio, los vecinos y los asesores hemos conversado con los presidentes de juntas vecinales”, concluyó Cáceres.

El Gran Consejo Tsimane no participará del cabildo

Maguin Gutiérrez, vicepresidente del Gran Consejo Tsimane, aseguró que no participarán del Cabildo convocado para este domingo 24, porque no están de acuerdo en que Yucumo se convierta en un nuevo municipio.

“Como instituciones no vamos a participar, somos un pueblo colectivo, una institución como pueblo Tsimane. No vamos a apoyar un pueblo que quiere crearse como municipio, no estamos de acuerdo”, aseguró enfáticamente Gutiérrez.

La autoridad aseguró que si bien corregidores de algunas comunidades pueden participar en el Cabildo, lo harán a título personal.

“Nosotros como autoridades no vamos a participar, quizá van a participar corregidores (…) pero las únicas personas que pueden acreditar el acuerdo somos nosotros (el Gran Consejo)”, aseguró la autoridad.

Autonomía Indígena

Gutiérrez, afirmó que el Gran Consejo Tsimane ya empezó los trámites para optar por autonomía indígena; siguiendo de esta manera el camino que lleva adelante la Sub Central del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) en Mojos y el pueblo Cavineño.

“Estamos en ese proyecto, estamos encaminando el proyecto autonomía indígena; está en camino, lo vamos a hacer, somos un pueblo nativo, grande y queremos nosotros administrar nuestros recursos económicos como pueblos indígenas”, concluyo el vicepresidente Tsimane.