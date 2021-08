Vicepresidente se reunió con mototaxistas de Riberalta

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, se reunió, según la agencia ABI, con el sector de los mototaxistas de la ciudad de Riberalta, del departamento de Beni, para atender sus demandas y conocer sus propuestas para la reactivación económica del sector y de la región.

“Nuestra lucha es contra la pobreza social, nuestra lucha es contra la pobreza espiritual hermanos. Cuando nosotros llegamos, cuando nuestro proceso de cambio llega al Gobierno el 2006, de cada 100 bolivianos 40 vivían en la extrema pobreza y muchos de nosotros sabemos qué es vivir en la extrema pobreza, y muchos de nosotros no sabemos, ni nos imaginamos cómo es vivir en la extrema pobreza”, reflexionó la autoridad al inicio de la reunión.

El vicepresidente recordó que entre el grupo de personas que vivía en extrema pobreza, se encontraban quienes no contaban con una vivienda y no tenían acceso a los servicios básicos, por lo que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) comenzó a trabajar para que en Bolivia nadie viva en esas condiciones.

“Tenemos tanta riqueza, pero ¿por qué tenemos que estar en la extrema pobreza? Es que no se ha administrado responsablemente nuestra riqueza en este país, no se han administrado responsablemente los recursos naturales, no se ha redistribuido, ha habido mucha corrupción, hubo robo, no pensaron en Bolivia”, rememoró.

Sostuvo que la aplicación de los programas y proyectos comenzaron en 2006 para la reducción de la pobreza extrema y ya en 2018 de 40 que vivían en esas condiciones, solo 17 de cada 100 pasaron a ese estrato.