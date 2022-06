Suspenden bloqueo tras compromiso de aprobar modificación presupuestaria para mejorar carretera

Los transportistas de la provincia Yacuma suspendieron el bloqueo de la carretera Trinidad-Santa Ana, en el sector de La Palca, tras el compromiso de asambleístas departamentales de aprobar la modificación presupuestaria por un monto de 7,8 millones de bolivianos presentada por el Gobernador para mejorar esa vía en los sectores críticos.

El dirigente transportista de esa provincia, Karel Sibler, lamentó que algunos de sus colegas hayan cedido a la presión y decidan levantar la medida de presión, sin tener las garantías que la maquinaria de la Gobernación trabaje en el mejoramiento de esa vía.

“Las garantías no existen, hemos sido presionados y chantajeados para firmar el acta, es deplorable la actitud de algunos sindicatos porque las maquinas no están trabajando”, dijo.

Pidió que dicho monto se invierta en su totalidad este año, porque el proyecto de mejoramiento contempla dos fases, la última en 2023, lo cual rechazan.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Edgar Rea, aseguró que viabilizarán la aprobación de la modificación presupuestaria porque es la demanda de un pueblo que quiere tener una vía transitable que los vincule con el resto del Beni.

Otros asambleístas y autoridades de la Gobernación se hicieron presentes en el punto de bloqueo y después del compromiso de aprobar esa modificación se despejó la vía que vincula también a los municipios de la provincia Mamoré.

Desde la Gobernación se informó que esperan la modificación presupuestaria para proceder a ejecutar el proyecto para mejorar 52 kilómetros de esa carretera, desde La Palca hasta el río Mamoré, donde mejoraron los accesos para el cruce de movilidades.

Actualmente, se construyen dos alcantarillas para que durante el tiempo de agua no se inunde la plataforma y el tránsito sea permanente.