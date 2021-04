Riberalta: Médicos piden confiar en la vacuna y acudir a centros de salud para recibir la inmunización

En el municipio de Riberalta, el proceso de vacunación masiva está atravesando por un periodo de desconfianza de una parte de la población, hecho que se evidencia con la poca afluencia de las personas a recibir las dosis correspondientes.

El motivo sería, según publicó la ANF, la susceptibilidad que genera la vacuna AstraZeneca (Mecanismo COVAX) en los pobladores. Según los médicos esto se debe a una desinformación generalizada y que preocupa porque afectaría al cronograma de vacunación establecido para enfrentar el incremento de casos que registra esa región.

Hasta el 9 de abril 200 personas adultas mayores fueron inmunizadas contra el Covid-19 con la aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca en el centro de salud René Salazar, informó a Radio San Miguel la directora, Mauren Cuba Céspedes, quien explicó que para esta primera etapa le fueron asignadas 800 dosis.

“Estamos con la oferta de la vacunación aun inicio tuvimos un numero incrementado de asistencia y luego ha ido bajando un poco porque estamos llegando a la población objetivo, pero también hay una situación que nos esta yendo en contra del cronograma que es la desinformación de la población (…) Yo invito a la población de Riberalta que si necesita información, nosotros podemos informar de los efectos colaterales y el personal lo esta haciendo”, aseguró la doctora Cuba.

La inmunización masiva en Riberalta comenzó el 27 de marzo y el centro de Salud René Salazar implementó un sistema de atención prioritario a los adultos mayores y con enfermedad de base que contempla los días de lunes a viernes en un horario de 12 horas continuas (de 7:00 a 19: 00 horas).

Sin embargo, luego de avanzar en el cronograma, según a directora del centro de salud, debido a la mala información sobre la vacuna se registra un bajón en la asistencia. Esa situación a movilizado al personal que varias ocasiones se desplazó a los hogares donde habitan personas que deberían recibir la dosis de inmunización y los invitan a asistir al centro de salud.

“Nos dejamos llevar por mala información. El personal esta teniendo el desprendimiento de identificar a las personas que ya le toca la vacuna y está yendo a invitarlo casa por casa, entonces, es un trabajo más que se carga el sistema de salud porque deberíamos estar esperando que vengan la población”, acotó la doctora Cuba.

Por su parte, el doctor Fernando Pérez, también en contacto con Radio San Miguel, manifestó su preocupación porque la población de Riberalta estaría manifestando poca confianza por la vacuna AstraZeneca debido a rumores y mala información, dejando de lado el aval científico y certificado que tiene esta y todas las vacunas aprobadas para enfrentar el Covid-19.

“Estoy muy preocupado como médico riberalteño, estamos siendo privilegiados gracias al mecanismo COVAX que es una ayuda internacional (…) el gobierno ha gestado para el cordón amazónico, que tenemos frontera con el Brasil, 40 mil vacunas de OXFOR para que seamos inmunizados. Solo ocuparon ni siquiera 5 mil eso significa que el riberalteño no está teniendo confianza. Está siendo amedrentado, escucha chismes, rumores y no se está apegando a la ciencia, no esta confiando”, expresó Pérez.

De esta manera, el galeno instó a las autoridades que den mas información acerca de la vacunación para que la gente que está dudosa y que no tiene información suficiente pueda acceder al conocimiento de las ventajas de la inmunización con estas vacunas.

Desde la próxima semana continuará la vacunación y el personal de salud de Riberalta espera que la población asista a los centros de salud para adquirirla, recordando siempre que la información está disponible y que esta vacuna es gratuita y voluntaria.