Religiosa clama ayuda ante colapso de hospital por Covid-19: “El pueblo de Guayaramerín se muere”

Beni (ANF).- La religiosa Sor Teresa Ruiz, de la congregación Siervas de María “Ministra de los Enfermos” mediante un audio enviado a INFODECOM, pidió auxilio para la población de Guayaramerín porque la pandemia estaría colapsando el hospital de esta región ante la falta de respiradores, camas y equipos de terapia intensiva y material de bioseguridad para el personal sanitario.

En su mensaje detalla la difícil situación por la que atraviesan varias familias con enfermos o fallecidos por el Covid-19 y pide a las autoridades el auxilio inmediato, asimismo, devela un estado de negligencia por parte del sector salud al permitir que las personas sufran por falta de infraestructura para tratar los casos graves de personas infectadas con el virus.

“La población de Guayaramerín frontera con Brasil se muere, se muere, porque no son entubados, se muere porque no tienen respirador, se muere porque no hay terapia intensiva, se muere por negligencia de los sectores de salud. Están dejando a la población que se muera. Hoy me tocó a mí, pasar por el dolor de perder una familiar, otro día será a otra persona, a otras familias y así cada día van sumando los decesos”, aseguró Sor Teresa Ruiz.

De esta manera, la religiosa señala que la pobreza es un referente en el hospital y personal médico porque comprobó que el personal de salud no cuenta con la protección de bioseguridad correcta, “los médicos con un simple barbijo atendiendo a los pacientes con Covid-19”, indicó para referirse a que estos centros están siendo desatendidos.

“Hacen alarde de las estadísticas, pero por qué no hacen alarde de la pobreza en que nos encontramos en la frontera”, dijo.

Desde su tierra natal, Guayaramerín, esta religiosa enfrenta uno de los momentos más difíciles de la pandemia donde los casos de Covid-19 se incrementan haciendo que las autoridades dispongan nuevas restricciones de horarios de circulación por 15 días más para mitigar este ascenso de casos.

“No es mi intención acusar a nadie, ni crear problemas, mi intención es que mejore la calidad de atención, con calidez, con amor como lo que debe ser un hospital, que provean material de bioseguridad, máscaras faciales gorros, botas, zapatos, descartables, barbijos, pre-mandiles, pijamas suficientes para el personal”.

Finalmente en su mensaje, Sor Teresa Ruiz suplicó por ayuda para médicos, enfermeras, personal de apoyo, de limpieza, porque desde lo que ella pudo corroborar no existiría nada de esto.