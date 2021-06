Rastrillaje en Santa Ana del Yacuma detecta casi 200 casos sospechosos de Covid-19

Trinidad (ANF).- Durante el pasado fin de semana, la población beniana de Santa Ana del Yacuma fue el escenario de un operativo realizado en coordinación con varias instituciones públicas para detectar casos de Covid-19. La mayoría de sus habitantes al enfermar no acuden a los centros de salud.

“Por parte de la población hemos tenido buena aceptación, acataron todas las medias que tomaron. La gente estaba con un poquito de temor, ahora vamos a tener un poco más de seguridad, podremos hacer una mejor planificación acerca de las medias que vamos a tomar”, declaró la alcaldesa de Santa Ana, Rocío Roca, que encabezó el operativo el pasado sábado y domingo.

Un total de 14 brigadas conformadas por 30 médicos, enfermeras y personal de apoyo, recorrió en dos días la ciudad de Santa Ana. Registraron un total de 2.129 familias, tomaron 181 pruebas del hisopado nasal y 96 de PCR.

“Todas las pruebas se fueron a Trinidad, a través de la red 05 dependiente del Servicio Departamental de Salud (SEDES), el miércoles nos entregarán los resultados. Se detectaron 177 casos sospechosos de tener Covid-19”, aseguró Roca.

“Lo bueno de todo esto es que ya tendremos datos oficiales. El SEDES nos entregará esos datos como informe oficial (…), el miércoles tendremos toda la información específica, ahí tendremos el dato de la red 05”, completó la alcaldesa

La autoridad se refirió a la poca información que se tenía de la incidencia del Covid 19 en Santa Ana.

“Prácticamente no se hacía muchas pruebas, se hizo este rastrillaje, no se sabía los casos que había, la gente no acude al hospital para hacer seguimiento a los casos, se estaban curando prácticamente en sus casas, se sabía que había y no teníamos datos exactos”, aclaró Roca.

Centro de Salud

Santa Ana del Yacuma cuenta en estos momentos con un centro para pacientes con Covid 19, funciona en el Centro Deportivo Beni y cuenta con 6 camas de internación; cuenta además con un centro de terapia Intermedia, donde tienen habilitadas 3 camas, 2 de las cuales fueron ocupadas este fin de semana.

Si algún paciente presenta cuadro agudo que requiera Terapia Intensiva, la alcaldía cubrirá los costos de traslado vía aérea a Trinidad.

“Hasta el momento en el mes que llevamos de gestión no hemos tenido que evacuar a ningún paciente hasta Trinidad gracias a Dios, pero de necesitarlo la alcaldía cubre todos los costos”, remarcó.

El oxígeno siempre es una necesidad

Santa Ana cuenta con una reserva de 100 tanques de oxígeno para atender a toda la población. Muchos de éstos se utilizan en el hospital, en la posta de primer nivel, en el centro de internación e incluso en casas particulares, lo que preocupa a las autoridades por la reducción del stock.

Según relató la burgomaestre, cada tanque de oxígeno puesto en Santa Ana tiene un costo de hasta 700 bolivianos.

“Nosotros estamos igual haciendo los requerimientos respectivos al SEDES, sabemos que les está faltando, pero creo que en todos lados nos está faltando, son problemas grandes”, aseguró Roca.

Coordinación

Durante las dos jornadas de rastrillaje y encapsulamiento voluntario se desarrollaron medidas complementarias, como la desinfección de las calles a través de un camión cisterna y tractor de fumigación, con personal de apoyo que realizó la fumigación con mochilas de amonio cuaternario.

“Esto no se queda ahí, implementaremos el plan de contingencia banderitas blancas, las respectivas brigadas médicas que seguirán recorriendo directamente a las casas”, concluyó la alcaldesa.

El día miércoles, una vez conocidos los resultados de las más de 200 pruebas realizadas, se tomarán nuevas medidas según los datos que se arrojen, dijo la funcionaria.