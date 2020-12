Premiaron a ganadores de concurso de murales contra la violencia en San Ignacio

Autoridades del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de San Ignacio de Moxos, el fin de semana, premiaron a los ganadores del concurso de murales contra la violencia, en el que participaron 15 adolescentes y jóvenes desde los 11 años en adelante.

La responsable del SLIM, Celia Pérez, dijo que el concurso se realizó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, en coordinación con la organización no gubernamental (ONG), Save The Children.

Es así que se premió a los seis murales mejor calificados por un jurado. El premio especial consistente en una importante dotación de material de pintura por parte de esa ONG, permitirá plasmar la obra del joven Ángel Samuel Contreras en una pared de esa población.

Con ello se pretende visibilizar y desnaturalizar la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas, como una realidad que nos atañe a todas y todos, contribuyendo a la sensibilización de toda la población ignaciana.

La premiación se realizó con el apoyo de la ONG Samaritans Purse, con la entrega de chalecos identificativos a las promotoras comunitarias del TIM y TIMI.

La conformación y fortalecimiento de estas figuras recogidas en la Ley 348 comenzó en 2017 con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid (España) y continuó con el apoyo de Samaritans Purse, con el único fin de crear estos brazos operativos del SLIM para la prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia en razón de género.

“Con este acto, el SLIM de San Ignacio cierra cinco años de esfuerzo y trabajo haciendo un llamado a la población para aunar esfuerzos por erradicar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad”, manifestó Pérez.

RESULTADOS

El ganador de este primer concurso fue Ángel Samael Contreras Pinto, de 30 años, quien plasmará su propuesta en un mural auspiciado por Save The Children; segundo lugar lo obtuvo Jessica Marpartida Duarte y tercer lugar, Jennifer Yuliana Apace López.

Primer lugar 16 y 14 años: Yoselín Jare Masapaija y segundo lugar; Marvin Moisés Mamío Masapaija; tercer lugar, Aracely Silva Candia.

Categoría 12 años: Primer lugar Lix Daza Quía; segundo lugar José Armando Inchu Noza.

El alcalde, Roberto Tibusa, resaltó la iniciativa porque viene a fortalecer el trabajo que lleva adelante el Gobierno Municipal, a través del SLIM y la DNA.

“Le hemos declarado la guerra a la violencia, no solo en la familia, sino en todos los escenarios, no ha sido fácil; pero hemos logrado hacer entender que la violencia no es natural y que se debe denunciar”, manifestó el edil.

Añadió “sepan que tienen un Gobierno Municipal que defiende a las mujeres y a las niñas de todo tipo de violencia”.