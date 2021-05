ENDE Corporación apoya mantenimiento de red de distribución en Riberalta

En conferencia de prensa realizada en plataforma de la Cooperativa de Electricidad Riberalta Limitada (CER Ltda.), el interventor Ing. Gustavo Andrade, dio a conocer los avances de los trabajos realizados por el personal técnico de ENDE Corporación, en la mejora de la Red de distribución en la ciudad de Riberalta desde el 4 de mayo, hasta la fecha, para garantizar la estabilidad en el suministro de electricidad que brinda la CER en esta ciudad.

Un total de 259 kilómetros de línea de media tensión fueron limpiados de maleza de la red de distribución en los alimentadores 1, 2, 3 y 4, donde también se realizó el aplomado de postes y estructuras de media y baja tensión, así como el cambio de postes y estructuras de media tensión sobre la carretera Riberalta – Guayaramerín en una cantidad de 5 postes.

Andrade, también, manifestó que para este sábado 15 de mayo se programó un corte que tuvo como finalidad el mantenimiento preventivo de un puesto de transformación del Hospital Obrero, que se encuentra en mal estado. Así también el cambio de estructuras en la zona del mercado Abasto, garantizando un suministro constante a la zona.

Los cortes programados son realizados en horas donde no afectan a los socios y usuarios, que son entre 04:00 am a 06:30 am, donde no afecta las actividades domiciliarias y comerciales.

El tendido eléctrico de la cooperativa tiene un 40% dañado, esto significa que se tiene que hacer mantenimiento preventivo y de reparación, para evitar que colapse y pueda producir cortes intempestivos prolongados en distintas zonas donde presta servicios.