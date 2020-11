Dos colecciones ayudan a palpar la riqueza espiritual y cultural de los pobladores de Mojos

San Ignacio de Mojos, Beni, 13 de noviembre (ANF).- Han pasado 331 años desde la fundación, el 1 de noviembre de 1689, del pueblo de san Ignacio de Mojos por los jesuitas Antonio de Orellana, Juan de Espejo y Álvaro de Mendoza. Varias de las grandes dificultades de acceso al territorio y consolidación de la cultura misional han quedado atrás y, hoy por hoy, la pequeña reducción del siglo XVII tiene ya características urbanas con evidentes mejoras en la comunicación y con una cultura espiritual robusta y sostenida por los propios mojeños, desde sus propias instituciones.

Según señala el actual superior de la comunidad jesuita de Mojos, P. Bernardo Mercado, SJ, no es posible entender las tradiciones y costumbres ni las danzas o fiestas mojeñas sin comprender la profunda religiosidad y espiritualidad en la que se cimientan y que es fruto de una historia de amistad en el Gran Mojos entre los pobladores indígenas de diversas comunidades y los misioneros jesuitas; así lo retrata también en el libro “Gran Mojos, historia de amistad en la Amazonía boliviana”, publicado el año pasado.

El texto es el cuarto volumen de la Colección “Ichapekene Piesta” (Fiesta Grande), que junto a otros cuatro títulos será presentado este sábado 14 de noviembre en ambientes parroquiales.

Otro título, de reciente publicación, es el libro “Danzas del Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos”, que fue presentado por los miembros del Cabildo junto a los compiladores; a la descripción y explicación sobre el sentido espiritual de cada una de las danzas se acompañó con algunas de estas y con la concurrencia de un significativo número de pobladores mojeños.

Consultado sobre la razón y el interés que ha llevado a realizar estas publicaciones, el actual párroco de san Ignacio de Mojos, P. Fabio Garbari, SJ señaló que apuntan a “mantener la esencia verdadera de esta identidad indígena” para que no sea “foklorizada”, como si las tradiciones y costumbres indígenas sólo tuviesen que ver con aquello, con el pasado, con lo estético y no cobrasen actualidad ni tuviesen nada que decir ante los afanes del “progreso” o la ausencia de ciertos valores. A decir del P. Mercado, la identidad del pueblo mojeño está íntimamente relacionada con la fe, “no se puede hablar de Mojos sin una experiencia de fe”.

En tal sentido, señala Garbari, las publicaciones quieren revalorizar la identidad indígena y “descubrir juntos, ellos y nosotros, que esta identidad es algo actual, que tiene valores que van en contracorriente en muchos casos (…) y que son valores que hoy día tendríamos que asumir” para una mayor humanización frente a otros paradigmas “tecnológicos” o de “desarrollo” que pueden no promover el sentido de lo humano y lo religioso-espiritual.

Por otra parte, el párroco de Mojos indicó que en el trabajo para definir los temas y contenidos de los textos así como en su elaboración se camina junto al Gran Cabildo Indigenal, “parroquia y Cabildo nos consideramos los dos pies con los cuales está caminando este mundo indígena”, por ello se trabaja en una consulta recíproca y estrecha coordinación, escuchando lo que tienen que decir e incluso si los aprueban o no.

¿A dónde apunta la producción y difusión de los distintos libros de las colecciones?, fue una pregunta realizada al superior jesuita, B. Mercado y al párroco F. Garbari, a lo que respondieron que se busca “nombrar lo innombrado aún”, en referencia a la riqueza cultural y espiritual que aún no ha sido compartida suficientemente al interior del mismo pueblo, también se procura “extraer sabiduría” para las búsquedas de sentido de las personas en medio de la agitada vida actual, una sabiduría que no se impone y , en tercer lugar, “dar un mensaje claro de que la producción literaria se puede hacer desde el lugar en el que se está”, no sólo desde las bibliotecas, las universidades o las grandes investigaciones, sin desmerecer aquello, en la visión de Mercado.

Diversas producciones que muestran el corazón y alma de los indígenas mojeños

Por un lado, se hallan los libros publicados en dos colecciones, la colección “Ichapekene Piesta” que cuenta con los siguientes títulos:

Ichapekene Piesta – San Ignacio de Moxos. Catálogo de Danzas, de Juan Francisco Limaica S.

Tres danzas mojeñas como apoyo decidido a la armonía del universo y del pueblo, de Enrique Jordá SJ

Ichapekene Piesta – lectura sapiencial de la “Fiesta Grande” del pueblo mojeño ignaciano, de Bernardo Mercado SJ

Gran Mojos – Historia de amistad en la amazonía boliviana, de Bernardo Mercado SJ

Danzas del Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos, de Fabrio Garbari SJ y Bernardo Mercado SJ (compiladores)

Una segunda colección “Por el territorio y la dignidad”, versa sobre los líderes indígenas de Mojos y en su primer volumen recoge la vida de Adhemar Chori, quien tuvo que ver con la marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas en los noventa y las luchas en torno a la titulación de sus tierras y reconocimiento de territorios indígenas.

Por otra parte, como parte del proyecto está la restauración del templo misional, recuperando su sentido más original, para mostrar “lo que tiene en el corazón y las habilidades que tiene en las manos el mundo indígena”, señala el párroco.

También se hicieron dos documentales, uno con la productora italiana Aurora Visio sobre la fiesta y que la muestra en su sintonía con el territorio. Otro con la productora boliviana Alma Film, sobre Nicolasa Nosa, indígena asesinada en el marco de la rebelión indígena de la Loma Santa en tiempos de la explotación del caucho, a fines del s. XIX.

Está en desarrollo una nueva publicación sobre las parcialidades del Cabildo Indigenal, que mostrará el conjunto de ministerios o servicios que hay en su estructura y que acompañan las acciones del mismo.

La presentación de las publicaciones se realizará este sábado 14 de noviembre, en el salón parroquial, a partir de las 21 hrs. Se puede seguir a través del Facebook Live de Parroquia San Ignacio de Mojos.