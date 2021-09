Defensoría interviene en caso de conscripto desaparecido en el río Beni

La Defensoría del Pueblo este domingo 19 de septiembre, intervino en el caso de un marinero de 19 años que desapareció en el río Beni cuando realizaba la revista militar, pues la barca donde efectuaban esta práctica se habría hundido.

El joven de iniciales J.J.M.A de 19 años prestaba su servicio militar en la base naval Unidad BIM Bague en Riberalta. De acuerdo a las acciones defensoriales se realizó la entrevista a los seis marineros que estaban en la misma barca, quienes aseguraron que naufragaron en el río y que afortunadamente lograron salvar la vida.

Al respecto las FF.AA están realizando el rastrillaje vía fluvial, mientras esperan que el lunes 20 de septiembre (48 horas después), lleguen los buzos de la Fuerza Naval, para intensificar la búsqueda del cuerpo.

La Coordinación Regional aperturó caso de oficio y está en monitoreo constante respecto a la búsqueda, por ello se remitirá nota formal con preguntas específicas sobre las medidas de seguridad y protocolo de actuación aplicado por la Fuerza Naval en Riberalta, para realizar esta y otras actividades.

Según su hermana Nieve Verónica Mamani Arpazi, la familia que viven en la ciudad de La Paz, recibió la noticia el día sábado, quiénes le informaron que su hermano se encontraba realizando una revista militar junto a otros conscriptos y naufragaron en el río Beni, sin embargo el único que hasta el momento se encuentra desaparecido es Juan Julio Mamani.

“Mi madre y mis hermanas estamos muy preocupadas luego de recibir la noticia, queremos ir para Riberalta, sin embargo por el motivo de las conexiones aéreas recién el lunes hay vuelos, no sabemos si de verdad lo están buscando, aunque nos enviaron fotos para nosotros eso no es suficiente, son varias versiones pero lo que a nosotros nos dijeron es que ayer (sábado) tenían revista al cruzar el bote en el que estaban yendo, el motor se apagó y las corrientes hicieron que el mismo naufragara donde solo mi hermano no aparece, solo eso nos dijeron indicó la hermana del conscripto”, señaló, según la página digital NotiRiber.