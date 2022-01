Colapsa terapia intensiva de Hospital Materno Infantil de Riberalta

La unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil “Reidun Roine” de Riberalta, colapsó por la cantidad de niños con síndromes respiratorios que se sospecha se trata de influenza, informó su director, José Luís Pereira.

“Estamos atendiendo casos de síndromes respiratorios, no podemos confirmar que es influenza porque estamos a la espera de resultados de muestras que se han enviado al interior del país”, indicó.

Sin embargo, explicó que al tener el nexo epidemiológico cercano que es Guayaramerín, donde se confirmó la cepa AH3N2, se sospecha que se trata de esa enfermedad.

El galeno, dijo que seis niños están con oxígeno en salas comunes con cuadros de neumonía, mientras que tres se encuentran en terapia intensiva.

“Lo que podemos confirmar es que no tenemos COVID-19 positivo, ni en niños, ni en embarazadas; se están haciendo las pruebas correspondientes pero todas han dado negativo”, afirmó.

Fue claro al decir que no tienen espacio en terapia intensiva por que solamente se dispone de tres camas, razón por la que hay pacientes con oxígeno en salas comunes.

Ante esta situación preocupante, recordó que es importante cumplir las medidas de prevención y hacerse vacunar, además de tomar en cuenta medidas dietéticas.

“En cuanto a los niños el cuidado debe estar a cargo de los papás para que no consuman demasiado frío”, dijo.

La terapia intensiva del hospital de segundo nivel Riberalta también se encuentra colapsada y sus autoridades alertan que puede faltar oxígeno medicinal.