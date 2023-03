Buscan solución al problema de la almendra en Riberalta por caída internacional del precio

La presidenta de la Brigada Parlamentaria del Beni, Neila Velarde, informó que buscan a todo nivel alternativas de solución al problema de la almendra en Riberalta, capital de la provincia Vaca Díez, como consecuencia de la caída del precio de ese producto en el mercado internacional.

Ante esa situación crítica que vive la cadena productiva de la almendra, en fecha 03 de marzo esa instancia legislativa, convocó a una reunión de emergencia a los ministros Nestor Huanca, de Desarrollo productivo y Economía Plural; Remmy Gonzales Atila, de Desarrollo Rural y Tierra.

Ese encuentro debió realizarse este lunes en Riberalta con los productores, empresarios, exportadores, comunidades campesinas e indígenas y sectores relacionados con la exportación de esa fruta, pero no se tuvo una respuesta oficial.

“Sólo se ha tenido contactos con sus jefes de gabinete, quienes indicaron que los ministros no asistirían a dicha reunión porque no es un pedido colectivo y, además, porque según información que tenían este sector estaba dividido”, indicó.

Dicha reunión tenía por objetivo buscar una alternativa de solución a la actividad productiva y económica de la amazonia, con miras a otras alternativas de producción, cultivos forestales disponibles en el bosque amazónico, como el acaí, que hoy está en auge dentro el mercado nacional e internacional, por las crecientes exportaciones que realiza Brasil.

Recordó que la almendra boliviana desde 1998 se convirtió en la más importante del mundo al controlar el 74% del mercado internacional, superando a Brasil que obtuvo sólo el 11%. El principal mercado es el europeo, seguido de Estados Unidos.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el septiembre de 2022, Bolivia comercializó 22.656,6 toneladas del fruto amazónico, un 7,7% más que lo exportado a septiembre de 2021, cuando alcanzó las 21.032,5 toneladas.

Asimismo, se alcanzó un valor de $us 166,7 millones, $us 39,1 millones más respecto a lo generado a igual periodo de 2021 que llegó a los $us 127,6 millones, lo que representa un crecimiento del 30,6%.

Velarde, dijo que actualmente ha caído el precio en el mercado internacional, pues se tenía un precio promedio para vender en $3.20 por libra, pero a febrero de 2023 el precio es de $2.50 dólares la libra, situación que pone en alerta y preocupación al sector dedicado a la recolección de este fruto, siendo que este rubro mueve al menos 15.000 familias en épocas de zafra que se internan en la selva, concluyendo la zafra entre febrero y marzo.