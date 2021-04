Brigadas realizan rastrillaje de casos Covid-19 en San Borja

El doctor Deniz Cornejo, encargado de brigadas del Centro Covid-19 de San Borja, señaló que médicos y auxiliares en enfermería, realizan rastrillaje en los barrios en busca de casos positivos o sospechosos de coronavirus.

“Hemos estado en la zona comercial y gracias a dios no hemos encontrado casos, recomiendo a la población que siga utilizando las medidas de bioseguridad, acudir lo más pronto posible al Centro Covid si tiene alguna sintomatología, nosotros como Brigada estamos para atender a la población”, expresó.

Por su lado, la licenciada Carina Cabrera, integrante de Brigada, pidió a todas las autoridades las colaboren con equipamiento, medicamentos, la bioseguridad correspondiente.

Entre tanto, la brigadista Carina Cabrera, pidió a la población que cuando lleguen a los domicilios los atiendan porque tienen la mejor voluntad de apoyar la campaña de prevención de la peligrosa enfermedad.

“Pese a que no nos han pagado nuestro sueldo nosotros como personal de salud hemos venido con nuestro propio recurso, como no podemos cocinarnos estamos comiendo afuera, venimos de diferentes partes no tenemos familiares aquí en San Borja”, enfatizó la salubrista Carina Cabrera./El Mundo de Hoy