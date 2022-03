Beni: Ministro presenta a feminicida e informa violación agravada

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó el domingo al autor del delito de feminicido ocurrido en Exaltación, además de informar un caso de violación agravada en Riberalta, municipios del departamento del Beni.

El primer caso se suscitó el 11 de este mes, en circunstancias que la señora Yngry Atoyay fue atacada por Alberto Machado, quien era su ex concubino.

“Lastimosamente le provocó la muerte con un arma punzo cortante, primero empieza a atacarla con un cuchillo y finalmente le quita la vida con un machete”, indicó.

El hombre reaccionó de esa manera después que la víctima se negó a volver a ser su pareja. La agresión se produjo ante la vista de sus hijas menores.

Personal policial se movilizó hasta el lugar a pesar de las inclemencias del tiempo y las dificultades de acceso y, después de investigar se aprehendió a dicho sujeto.

Con ese hecho en lo que va del año suman 20 los feminicidios a nivel nacional, es decir se tiene un promedio de un feminicidio cada 3,5 días. Cada 80 horas muere una mujer en nuestro país, agregó.

“De los 20 feminicidios en lo que va de la presente gestión se han resuelto por parte de la Policía, 17 feminicidios, es decir se tiene una eficacia del 85% para investigar estos delitos”, resaltó.

Sin embargo, se espera que los administradores de justicia actuen con la misma celeridad y compromiso ante tan lamentables hechos.

Del Castillo, que en el presente caso se busca un procedimiento abreviado para dictar una sentencia de 30 años sin derecho a indulto.

Asimismo, informó un caso de violación agravada en Riberalta el 12 de este mes, en circunstancias que dos sujetos raptaron a Soraya Adriazola para posteriormente violarla.

“Gracias al trabajo de la Policía se pudo detectar que su ex pareja había planificado el rapto y la violación de esta mujer, por tanto se procedió a la aprehensión de José Pedro Pérez que sería el ex concubino y autor intelectual”, explicó.

Luego de las pesquizas y el trabajo de inteligencia se aprehendió a José Antonio Yoamona, uno de los autores materiales de la violación. Se encuentra prófugo Toribio Farid Aguirre.

La autoridad, informó que los dos casos fueron protagonizados por las ex parejas de las víctimas.

“Lamentamos estos hechos de violencia en el Beni; sin embargo manifesttamos que vamos a tener toda la firmeza para actuar con todo el peso de la ley en todos los hechos, cuando se atente contra la vida e integridad de nuestras mujeres”, aseguró.