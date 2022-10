Avance de construcción de carretera Rurrenabaque – Riberalta tiene un 60%

El Superintendente de Obra de la empresa china “CRCCI”, que ejecuta el proyecto “Diseño (Readecuación), Construcción y Control de Calidad de la Carretera Rurrenabaque – Riberalta”, Zou Geng, al brindar un resumen de avance lineal de obra, actualizado al 25 de octubre del año en curso, manifestó que se tiene un avance total del proyecto del 60%.

Señaló que, el Tramo 1 tiene una longitud de 95.7 kilómetros y corresponde desde Rurrenabaque hasta Santa Rosa, el Tramo 2 tiene una longitud de 169.4 kilómetros desde Santa Rosa hasta Australia, el Tramo 3 tiene una longitud de 168 kilómetros y corresponde desde Australia hasta El Triángulo y el Tramo 4 tiene una longitud de 74.9 kilómetros y corresponde desde El Triángulo hasta Riberalta.

Explicó que, los trabajos que se realizan en los 4 tramos, consisten en el colocado de la carpeta de concreto asfaltico, conformación de capa base, conformación de capa sub base, mejoramiento de sub rasante, conformación de terraplén y excavación no clasificada.