Asambleista pide funcionamiento de centro PAN y asilo de ancianos en San Ramón

La asambleista de la provincia Mamoré, Belza Ribera, pidió a las autoridades departamentales el funcionamiento del centro del

Programa de Atención Niños y Niñas Menores de Seis Años (PAN) y del asilo de ancianos, en Ramón.

“El PAN es una ayuda de mucha importancia para nuestra población porque no hay trabajo, las becas tenemos que compartirlas con todo el Beni”, dijo.

Comentó que en ese municipio predomina la población joven, en consecuencia las mujeres se embarazan a temprana edad y necesitan este tipo de apoyo para trabajar, también concluir estudios dejando a sus hijos bajo cuidados.

Hizo notar que ese programa está presente en poblaciones grandes que tiene más asistencia de las autoridades, pero no pasa lo mismo en ciudades como San Ramón.

Sin embargo, la comuna tiene que hacer convenio para facilitar la infraestructura donde funcione ese centro, como en gestiones pasadas.

“Sí se tiene ambientes para el asilo, es una construcción muy buena hecha por la Gobernación, pero hace casi cinco años que está ahí sin usar porque no han dado las becas para que funcione”, manifestó.

Ribera, expresó su preocupación porque se están robando parte del equipamiento y la infraestructura se está deteriorando.

Reflexionó que las personas adultas mayores de esa población necesitan atención, por tanto hay que ser solidarios con esas personas que aportaron con su trabajo.

“La mayoría de las personas mayores no tiene la suerte de tener hijos que los acompañen hasta lo último, los abandonan y ahí están sufriendo hambre, frío y atravesando muchas necesidades”, dijo.

La legisladora manifestó que evidentemente hay falta de recursos económicos, pero se debe empezar con una cierta cantidad de becas.

Esa infraestructura fue ocupada por mujeres embarazadas que contrajeron el COVID-19.