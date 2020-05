Asambleísta dice que el Beni sufre pandemia del coronavirus por “cálculos políticos” de la Gobernación

Santa Ana, BOLIVIA, 26 mayo (ABI).- El asambleísta del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), José Luís Ribera, afirmó el martes que el departamento del Beni sufre ahora por la pandemia de coronavirus debido a “cálculos políticos” de la Gobernación, ya que no se tomaron las medidas para enfrentar ese virus.



“Por cálculos políticos las autoridades departamentales no pudieron equipar el Centro Centinela, hubo fallas, hubo egoísmo, prepotencia y hubo el peor de los males, el cálculo político”, dijo a la ABI.



Ribera explicó que hace tres meses alertó al Ejecutivo departamental de priorizar medidas para enfrentar en condiciones adecuadas la pandemia, pero no fue escuchado porque es minoría en la Asamblea Legislativa Departamental.



Calificó de “incompetentes” a los legisladores que son parte del bloque del Movimiento Al Socialismo (MAS) porque, a su juicio, “manejaron el Beni a su antojo” con la finalidad de fortalecer a ese partido.



“Tuvimos el tiempo, fuimos los últimos en ser infestados, entonces ese tiempo era oro para haber fortalecido, para haber tenido un plan de contención real que ahora me lo muestra la Gobernación, ahora están pagando los benianos con la vida”, denunció.



El legislador pidió la renuncia del gobernador, Fanor Amapo, por el mal manejo de la salud para combatir la pandemia, cuyas consecuencias vive la población del Beni, por ser una de las más afectadas por el virus.