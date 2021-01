Alcaldía dota 2.000 barbijos a mototaxistas en Riberalta

El alcalde interino, David Mitumori, entregó 2.000 barbijos a la II Federación de Mototaxistas de Riberalta, dentro de las acciones que realiza la comuna para frenar la propagación de casos de COVID-19 en la capital de la provincia Vaca Díez, en el norte del departamento.

“Tenemos que considerar al sector del mototaxis como uno de los más expuestos, toda vez que están en constante contacto con varias personas, por eso esta entrega de barbijos”, manifestó.

Recomendó no recoger pasajeros que no tengan barbijos para no correr riesgo de contagio, ya que el rebrote de la pandemia es una realidad en esa ciudad donde se tiene 26 casos confirmados de coronavirus.

Exhortó a no olvidar la experiencia del año pasado cuando Riberalta sufrió a causa de la pandemia, en consecuencia se deben cumplir las medidas de bioseguridad.

“El cumplimiento de esas medidas nos puede salvar la vida y no poner en riesgo a nuestras familias en nuestras viviendas”, dijo.

Días atrás la I Federación de Mototaxistas recibió 2.500 barbijos para su distribución entre sus afiliados.

“La verdad que es un compromiso y una responsabilidad de todos usar el barbijo, pedimos a los compañeros utilizarlo porque la pandemia nos está azotando a todos; hacerles recuerdo que tenemos familia que necesita vivir”, reflexionó el dirigente del sector mototaxis, Jesús Santalla.