Technoblade: el emotivo mensaje de despedida del popular youtuber que murió a los 23 años

BBC.- Con un video presentado por su padre, el popular jugador a quien se le diagnosticó cáncer el año pasado se despidió de sus 11 millones de suscriptores.

«Hola a todos, aquí Technoblade. Si están viendo esto, estoy muerto».

Así comienza el mensaje de despedida de «Technoblade», el popular youtuber que falleció de cáncer a los 23 años.

El mensaje, en un video con la leyenda «Hasta luego, nerds», fue leído por su padre, quien explica que el youtuber le pidió que lo leyera a sus 11 millones de suscriptores.

Technoblade fue diagnosticado de cáncer el año pasado y se había sometido a un tratamiento de quimioterapia para la enfermedad.

«Vamos a sentarnos a tener una última charla», dice en su mensaje, en el que revela que su verdadero nombre es Alex.

«Siento haber vendido tanto en el último año, pero gracias a todos los que compraron sudaderas con capuchas, juguetes de peluche y membresías para el canal», escribió Technoblade.

«¡Mis hermanos irán a la universidad!… bueno, si quieren. No quiero ejercer sobre ellos ninguna presión de hermano muerto».

«Eso es todo de mi parte. Gracias a todos los que apoyaron mi contenido a través de los años».

Y finaliza diciendo: «Si tuviera otras 100 vidas, creo que elegiría volver a ser Technoblade cada vez, porque esos fueron los años más felices de mi vida».

«Espero que hayan disfrutado mi contenido y que los haya hecho reír. Y espero que sigan viviendo vidas largas, prósperas y felices. Porque los quiero… Technoblade fuera».

Posteriormente se ve en el video al padre de Alex que explica cómo durante los últimos meses estuvieron discutiendo cómo presentar el video y dónde grabarlo.

Eventualmente Technoblade decidió escribir el mensaje y le pidió a su padre que lo leyera.

«Le fue muy difícil escribirlo…y entonces me arrodillé junto a su cama y le dije: ‘Alex, no tienes que hacer nada más, has hecho mucho por mucha gente y si quieres, ahora puedes descansar'», cuenta su padre llorando.

Y agrega: «fue el hijo más increíble que hubiéramos querido… extraño a Technoblade».