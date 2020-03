La pandemia de coronavirus superó las 15 mil muertes a nivel mundial

Redacción Central (Infobae.com).- El nuevo coronavirus ya provocó más de 15 mil muertes a nivel mundial, tanto en registros oficiales como en estimaciones privadas, mientras que la cifra de contagiados bordea los 350 mil casos.

En total se registraron 15.189 fallecimientos, según el recuento de la agencia AFP, con una clara mayoría en Europa (9.197). Con 5.476 muertos, Italia es el país más afectado delante de China (3.270), foco inicial de contagio, y España (2.182). Por su parte, el registro de la Universidad Johns Hopkins superó este mediodía (GMT) la misma barrera, con un total de 15.308 víctimas fatales.

Por su parte, Estados Unidos ya se ubica como el tercer país con más casos, ya que registra más de 35 mil contagiados. Así, se ubica por delante de España (alrededor de 32 mil), pero aún detrás de China (81 mil) e Italia (59 mil).

Numerosos países reforzaron este lunes sus medidas de emergencia frente a la pandemia de coronavirus, desde el confinamiento estricto hasta el cierre de fronteras, a medida que crece el balance de decesos.

Desde Alemania -que prohibió las reuniones de más de dos personas- hasta Nueva Zelanda -que aplicará un confinamiento total de cuatro semanas- pasando por Hong Kong –que cerró sus fronteras a los no residentes- la nueva ola de medidas refleja el pánico en muchas partes del mundo.

Los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para empezar en julio, están cada día vez un poco más cerca de la cancelación y Canadá ya anunció que no enviaría a sus atletas.

En Estados Unidos el presidente Donald Trump ordenó instalar miles de camas de emergencia mientras republicanos y demócratas intentan ponerse de acuerdo para aprobar un plan de choque económico de cerca de un billón de dólares. “Estamos en guerra, en cierto sentido estamos en guerra”, dijo Trump.

La lucha contra el coronavirus está agotando a los médicos y al personal sanitario, obligados a elegir a quién curan primero por falta de medios, al igual que los medicos en zonas de guerra.

“Hice medicina para curar a la gente, no para tener que elegir quién puede vivir”, dijo Philippe Devos, un anestesista en Bélgica.

En Italia, el país más afectado del mundo, se anunciaron el domingo otros 651 fallecidos, lo que lleva el número total a casi 5.500. La policía patrulla las calles de Roma y supervisa las playas de todo el país buscando a la gente que incumple el confinamiento para tomar el sol.

España superó este lunes las 2.000 muertes por la epidemia, con 462 decesos en las últimas 24 horas que llevan el balance global hasta 2.182 víctimas mortales. Los contagios ya son más de 33.000. El presidente Pedro Sánchez, pedirá al parlamento que apruebe la ampliación hasta el 11 de abril del estado de alarma.

Y en Estados Unidos, más de un tercio de la población está bajo medidas más o menos severas de confinamiento en ciudades como Nueva York, Chicago y Los Angeles, a medida que crece el número de contagios. El alcalde de Nueva York advirtió que la ciudad podría quedarse sin respiradores en diez días.

