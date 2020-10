Jaguares rescatados de incendios en el Pantanal se recuperan en un establecimiento en Corumbá

Redacción Central (Agencias).- La gravedad de los incendios que consumen el Pantanal conmovió al mundo, especialmente después de que las imágenes de los animales heridos comenzaran a circular por internet. Uno de los que generó mayor impacto fue el de un jaguar con las patas vendadas tras sufrir graves quemaduras.

Se trata de la hembra llamada Amanaci, quien actualmente se encuentra en tratamiento en Nex no Extinction, un criadero científico con fines de conservación que funciona en Corumbá, en los alrededores del Distrito Federal. Ella y el macho Bold están bajo el cuidado de un equipo de voluntarios y se están recuperando lentamente.



Como el espacio está dedicado al cuidado de los gatos, las agencias ambientales de Mato Grosso pidieron ayuda para recibir a estos animales, según explicó el director ejecutivo Silvano Gianni. “La organización Ampara Silvestre patrocinó el tratamiento, transportó a los animales y pagó la medicación. Iniciamos el tratamiento ”, detalla. “Estos dos jaguares se convirtieron en un ícono de la tragedia que está ocurriendo en el Pantanal. Si hubiera preservación, nada de eso sucedería “.



Amanaci llegó el 21 de agosto con gran agonía. El fuego destruyó por completo los cojines de cuatro patas. La estructura se asemeja a cojines y permite un mejor apoyo para el animal. La piel estaba en carne viva, con huesos expuestos. “Es un área muy vascularizada, así que imagina el dolor que estaba sintiendo. Los primeros días se acostaba con las patas hacia arriba, porque no podía tocar el suelo ”, recuerda la bióloga y veterinaria voluntaria Karolina Vitorino. Sin los cojines, el jaguar difícilmente podrá regresar a la naturaleza.



A partir de la observación de los senos, que indicó que estaba amamantando, el equipo de cuidadores cree que la razón por la que sufrió tantas lesiones es porque estaba tratando de proteger a la joven recién nacida.

“Se quemó hasta el punto en que no podía caminar. ¿Qué hace que un jaguar esté atrapado en el fuego tanto tiempo? Por eso creemos que estaba tratando de ayudar a un cachorro ”, dice Silvano.

Amanaci llegó pesando alrededor de 55 kg y no ha comido en una semana. Ahora está en tratamiento con la aplicación de células madre. “Es la primera vez que hacemos esta experiencia en un jaguar quemado y los resultados son rápidos. La carne se va recuperando para tapar los huesos expuestos ”, destaca el director ejecutivo. “Ya usamos células madre en otro jaguar que tenía una fractura abierta y ahora está completamente recuperado. El material almacenado se usó inicialmente en Amanaci, pero ahora ya usa células de ella misma ”.



Recuperación



En Bold, el tratamiento es diferente: ozonoterapia y láser. El macho que llegó con 70 kg, el 13 de septiembre, era una figura muy conocida en el Pantanal, y recibió el nombre porque siempre se mostraba a los turistas. La aplicación de ozono, láser, así como pomadas homeopáticas están ayudando a recuperar la piel quemada de las patas.



En Nex ganó 9 kg y los veterinarios celebran el rápido progreso. “Es muy gratificante ver que estamos pudiendo ayudar, gracias al trabajo en equipo y la suma de técnicas. Probablemente regresará a la naturaleza, siempre y cuando su hogar esté en su lugar ”, celebra Karolina, responsable de la terapia con láser. “A través de la radiación roja e infrarroja, logramos una acción antiinflamatoria y analgésica”.



La ozonoterapia es realizada por la veterinaria voluntaria Nathália Lira. “Es un tratamiento muy habitual en pequeños animales, con acción bactericida, para tratar heridas”, refuerza. “Ya ha hecho seis sesiones y creo que con dos o tres más estará bien”.



Futuro



El alta médica correrá a cargo del veterinario de Nex Thiago Luczinski. “Estamos muy contentos con los resultados y viendo que el tratamiento está funcionando bien. Constantemente hacemos análisis de sangre para revisar los riñones y el hígado, y todo está bien ”, garantiza. “Aún es pronto para hablar, pero creo que, en el caso de Bold, en 10 días tiene condiciones. Con Amanaci llevará más tiempo “.



Thiago no se arriesga a decir si los animales pueden regresar al hábitat. “Tiene más posibilidades, pero es demasiado pronto para hablar de regresar. Una vez que sus heridas sanen, será necesario reevaluarlo para ver si es posible“. Las heridas de la hembra perjudican su propia defensa. “Tenía lesiones en los ligamentos de las garras, por lo que ya no puede exponerlas. Esto también dificultará la caza y la escalada “.



Dice que esta es la primera vez que ve a un animal tan herido. “Recuerdo cuando llegó aquí. Fue muy impresionante verla salir de la jaula, sin el coraje para caminar, con miedo de sostener sus patas. Nunca había visto una lesión así ”, describe. “Las heridas siguen siendo difíciles de ver, para quienes no están acostumbrados. Es feo, pero comparado con cómo llegó, ha mejorado mucho”. (Diario de Pernambuco)