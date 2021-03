Indígenas amazónicos presentarán demandas y propuestas sobre su vulnerabilidad ante el Banco Mundial

La Paz (ANF).- Los pueblos indígenas del Amazonas atraviesan por diferentes crisis a raíz de su vulnerabilidad, mismas que van ligadas a la actual situación económica, ambiental, política, social y sanitaria en los países que conforman esta región. Por ello, miembros de estos pueblos nativos darán a conocer en las siguientes horas esta vulnerabilidad y sus propuestas frente al Banco Mundial.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) representarán este martes a los pueblos indígenas en un evento internacional que será parte de las Reuniones de Primavera del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y que congregan cada año a autoridades de bancos centrales, ministros de Finanzas y de Desarrollo y ejecutivos, que en diferentes mesas debaten sobre las perspectivas económicas mundiales.

Pero a la par, también este evento reúne a organizaciones de la sociedad civil de diferentes países, como los territorios indígenas, “que pueden presentar evidencias sobre la situación actual en relación a distintos temas como la crisis climática, socioambiental y financiera; entre otros temas de importancia, en relación a los préstamos del grupo financiero”, informó el diario La República.

“La actual situación política y económica de los países que integran la cuenca amazónica, representan una amenaza para los pueblos indígenas. Las diversas actividades extractivistas implementadas por los gobiernos que consideran a la Amazonía como fuente inagotable de recursos naturales, no valoran ni respetan nuestros conocimientos y saberes ancestrales y su importancia en la conservación de los bosques y los territorios”, señaló a medios internacionales José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la COICA.

Son nueve países que conforman la COICA y la región del Amazonas, entre ellos Bolivia. A lo largo de estos años, los pueblos indígenas de estas regiones vienen denunciando diferentes vulneraciones en sus derechos y derechos de la naturaleza.

La pandemia vino a golpear con mayor dureza a estos sectores vulnerables y pese a ello, las actividades extractivistas y de deforestación no pararon, particularmente en el área del Amazonas, donde inclusive se anunció la demanda contra una empresa francesa por los desmontes indiscriminados que realiza en el área.

A este escenario se suma el quinto informe sobre la situación de los pueblos indígenas “Derechos a tierras, territorios y recursos”, divulgado este viernes por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA), presentado hace unos días.

En este se afirma que los pueblos indígenas se han distinguido históricamente por su relación respetuosa con la naturaleza y hoy el mundo aprecia cada vez más esos conocimientos tradicionales de conservación del medio ambiente y es consciente de lo que pueden aportar a las estrategias de mitigación del cambio climático, sin embargo la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible no reconoce ampliamente todos los derechos de esas comunidades.

Según datos de la ONU, los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades que el resto de las personas de vivir en la pobreza extrema y actualmente representan casi el 19% de los pobres extremos que viven con menos de 1,90 dólares al día.

Este reciente informe también indica que los proyectos de desarrollo que van en detrimento del medio ambiente socavan los derechos de los indígenas al progreso y la seguridad, al margen de amenazar sus territorios y recursos.

“Es común también que se sacrifiquen los derechos de la población indígena por inversiones que favorecen a los turistas extranjeros sobre los medios de vida y los derechos humanos de los pueblos originarios, como ha ocurrido en Botswana, Kenya, Rwanda y Tanzania, entre otros países”, detalla la ONU.

Todos estos escenarios de vulnerabilidad y propuestas para la preservación del medio ambiente y pueblos indígenas serán tratados en esta reunión frente a una representante del Banco Mundial.

Este evento se realizará el día martes 23 de marzo a las 12:00 y será transmitido por el Facebook Live del Banco Mundial.