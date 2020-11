Estudio afirma que la vacuna de la gripe podría inmunizar contra el coronavirus

La Paz (ANF).- El mundo llegó a los más de 53 millones de casos y cerca de 1,3 millones de muertos a causa del Covid-19. Y mientras la cura aún demoran, un estudio preliminar anticipa que la vacuna de la gripe podría reforzar el sistema inmune para luchar contra el coronavirus.

De acuerdo a medios internacionales, se trata de un estudio, todavía en fase preliminar, realizado en Holanda que ha analizado los efectos que tendría la vacuna de la gripe en presencia del coronavirus y determinó que protege hasta un 39% del contagio por el SARS-CoV-2.

“Ya hace unos meses, un estudio italiano revisado por científicos independientes aseguró que los pacientes vacunados de gripe fallecían menos por Covid-19 que los que no estaban vacunados. Sin embargo, también hay otros estudios que rechazan esta hipótesis y afirman que la vacuna de la gripe causaría más incidencia y mortalidad”, detalla el portal AS.

La investigación fue realizada en el Centro Médico de la Universidad de Nimega, los científicos han analizado las muestras de sangre de personas sanas a las que se les administró una vacuna de la gripe tetravalente, es decir, que protege contra cuatro variantes de gripe y, posteriormente, el SARS-CoV-2.

Los expertos observaron que el sistema inmune elaboró una respuesta equilibrada y secretó citosinas. Por lo tanto, su conclusión es que el riesgo de contagiarse de Covid-19 estando vacunado de la gripe es un 39% menor.

“Nuestro estudio es epidemiológico, no es un ensayo clínico randomizado y prospectivo, por lo que no podemos estar completamente seguros del efecto que tiene la vacuna de la gripe en el contagio por coronavirus, pero sí es posible que esta protección exista”, explica el director del proyecto, Mihail Netea al portal AS.