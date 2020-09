En Brasil Policía bloquea $us 46 millones del PCC

Redacción Central (AFP).- La Policía Federal de Brasil lanzó en las últimas horas una gigantesca operación para debilitar financieramente al mayor grupo narcotraficante del país, bloqueándole el equivalente a 46 millones de dólares que ocultaban en numerosas cuentas bancarias.

Más de mil policías cumplían desde temprano 422 mandatos de prisión y 201 allanamientos en 19 estados brasileños en los que actúa el Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil, originaria de Sao Paulo.

Los investigadores identificaron a los responsables dentro del PCC de lavar el dinero proveniente del tráfico, quienes canalizaban parte de las ganancias hacia numerosas cuentas bancarias para “recompensar a miembros encarcelados del grupo”, informó en un comunicado la policía, que calificó la operación como la mayor en la historia del país contra un grupo narco.

“Fueron identificados 210 integrantes del alto escalón de la facción, presos en cárceles federales (de máxima seguridad), que recibían valores mensuales por haber ocupado cargos relevantes en la organización delictiva” o por haber cumplido órdenes de los líderes como la “ejecución de funcionarios públicos”, añadió la corporación.

Los valores de esta “mesada” variaban según la función de cada miembro y el tipo de trabajo que cumplían al momento de ser encarcelados.

Para intentar burlar los controles, estas recompensas eran depositadas en cuentas de terceros, que no integran el PCC. En total, la justicia ordenó el bloqueo de 252 millones de reales ($us 46,6 millones al cambio actual) en cuentas vinculadas a la organización y confiscó más de seis millones de reales en efectivo ($us 1,1 millones).