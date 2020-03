El insólito problema que generó la escasez de papel higiénico en EEUU: educar sobre el uso del inodoro

Redacción Central (Infobae.com).- En Estados Unidos muchas ciudades tienen un problema insólito con sus alcantarillados que intentan solucionar. Un mensaje con todas las letras en mayúscula en un tablero electrónico en una calle californiana buscaba ser contundente: SOLO DESCARGUE EL INODORO CON PAPEL HIGIÉNICO.

Esto sucedió en Redding, California, cuando una persona, al parecer desesperada, tiró pedazos de tela (de una camiseta) en el inodoro y ocasionó que se tapara una de las redes del alcantarillado de la ciudad.

Luego de que muchos estados decretaran la cuarentena obligatoria por coronavirus, la gente, inexplicablemente, se abasteció de manera exagerada de papel higiénico. Esto generó escasez del producto.

“El taponamiento la semana pasada de una de las líneas del alcantarillado no fue muy distinto a otros que han sido ocasionado por personas que arrojan objetos que no deben ser arrojados al inodoro. Lo distinto en esta ocasión fue que sucedió durante la escasez de papel higiénico “, dijo Ryan Bailey, subdirector de obras públicas de Redding, a NBC News.

El de Redding no es el único caso en Estados Unidos, donde la escasez de papel higiénico ha hecho que la gente tire servilletas, toallitas para limpiar bebés, papeles de cocina y otros productos que han ocasionado que algunos sistemas de alcantarillado se tapen.

“Los inodoros no son basureros”, pidió la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos.

Por su parte, una de la compañías de plomerías más grande de Estados Unidos le envió un mensaje a sus clientes en el que les explica las reglas para “bajar los inodoros”.

“Si no tienes papel higiénico, no hay una solución perfecta; sin embargo, nunca debes arrojar al inodoro papeles de cocina ni servilletas. No se disuelven tan rápido en el agua y pueden tapar tu inodoro”, dice el mensaje de la compañía.

En Miami las autoridades le pidieron a la ciudadanía no utilizar el inodoro como basura. “El uso incrementado de toallas de papel y servilletas nos está generando a diario un gran problema”, dijo una autoridad de la ciudad al Miami Herald.

Según el diario, todos los meses sacan unas 300 toneladas de pañuelos de limpieza de las alcantarillas.

En Nueva York la situación es similar. Las personas que se encargan de destapar cañerías dicen que sacar servilletas, papeles de cocina y pañuelos facial es algo común, del día a día. No obstante, desde que comenzó el aislamiento por el coronavirus los casos aumentaron.

También son arrojadas toallas desinfectantes, que la gente utiliza para limpiar distintas superficies que a menudo son tocadas por otras personas ante el medio de contagio por coronavirus.

“Los productos como estas toallas desinfectantes siempre han sido un problema en los sistemas de alcantarillado”, dijo un funcionario de la ciudad de Redding. “Pasamos mucho tiempo y gastamos mucho dinero cada año tratando de educar a las personas sobre el problema de arrojar cualquier cosa al inodoro que no sea papel higiénico. En los últimos años, ha aumentado el mercado de toallitas lavables y otros productos de los cuales ninguno está diseñado para descomponerse durante el proceso de tratamiento”, agregó.

Esta situación ha hecho que las autoridades en la ciudad californiana comenzaran una campaña de concientización en la que enumeran qué se puede y qué no se puede tirar. “Piensa antes de tirar”, reza el slogan.