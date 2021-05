“De preocupación mundial”, así clasifica la OMS a la “variante india”

La Paz (ANF).- En esta segunda y tercera ola de la pandemia, los países mantienen la alerta por las nuevas variantes y el riesgo de mayor contagio y letalidad. En ese marco, hace unas horas la Organización Mundial de la Salud (OMS) modificó su clasificación de la denominada “variante india”, previamente considerada “de interés”, pasando a catalogarla como “de preocupación”.

“Aunque hay una mayor transmisibilidad demostrada por algunos estudios preliminares, necesitamos mucha más información sobre esta variante del virus y este linaje y todos los sublinajes. Necesitamos más secuencias, secuencias específicas, que se realicen y se compartan en la India y en otros lugares para que sepamos qué cantidad de este virus está circulando”, explicó la epidemióloga de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Según afirmaciones de autoridades en diferentes regiones, esta variante es más contagiosa y hay probabilidades de que tenga resistencia a las vacunas. Aunque aún no hay informes científicos que detallen esto.

Hace unos días la alerta se activó en la región. El ministerio de Salud de Argentina confirmó que fueron detectadas por primera vez las variantes de Covid-19 de India y de Sudáfrica en tres viajeros que ingresaron recientemente al ese país.

Maria Van Kerkhove destacó que se necesita más información de los estudios epidemiológicos que están en marcha y de los que evalúan la neutralización y la gravedad de la enfermedad.

“Todavía no tenemos datos sobre el diagnóstico, la terapéutica y las vacunas. No tenemos nada que sugiera que nuestros diagnósticos, nuestras terapéuticas y nuestras vacunas no funcionan. Esto es importante. Seguiremos viendo cómo surgen variantes. Seguiremos viendo variantes de preocupación en todo el mundo y debemos hacer todo lo que podamos para limitar realmente la propagación. Limitar las infecciones, prevenir la propagación y reducir la enfermedad grave y ello con las herramientas que tenemos a mano”, explicó la epidemióloga.

Hoy, las autoridades de Filipinas han informado que registraron los dos primeros casos de la variante procedente de India. Los dos pacientes, un hombre de 37 años y otro de 58 ya están en asilamiento.

Hasta el momento no se han registrado otros casos de la “variante india” en otros países de Sud América, sin embargo la denominada “variante amazónica” pone en alerta a países vecinos de Brasil, el epicentro de la pandemia.