Covid: Guatemala registra primera muerte por el “hongo negro”

La Paz (ANF).– América Latina continúa registrando casos del denominado “hongo negro”. Hace unas horas Guatemala confirmó la primera muerte de mucormicosis, la cual está asociada al Covid-19.

Expertos aseguraron que este hongo es un conjunto de microorganismos que producen una infección potencialmente mortal y poco común, que al momento han activado las alertas en diferentes regiones tras la confirmación de los primeros casos en Brasil, Chile, México y recientemente en Guatemala.

“Este es el primer caso de fallecimiento que tenemos asociado de un paciente con Covid (…) Es el primer caso en Guatemala”, informó Gerardo Hernández, director ejecutivo del Hospital San Juan de Dios de la capital guatemalteca, donde murió la paciente.

Se trata de una mujer de 56 años del municipio indígena de Patzicía, Chimaltenango, con antecedentes de diabetes. Medios de este país informaron que el diagnóstico del “hongo negro” se obtuvo el 23 de junio.

Esta enfermedad genera mayor alerta en la región en medio de un lento avance en las vacunación y la expansión de variantes como la Delta y Lambda. Con excepción de Chile y Uruguay, la inoculación aún no alcanza porcentajes optimistas.

La enfermedad que producen estos hongos se llama mucormicosis y se ha presentado como una coinfección en decenas de enfermos con SARS-CoV-2 en un inicio en la India y, hasta ahora, uno en México y otro en Guatemala que se suman a los casos reportados en Brasil, Chile y Uruguay.

“Se trata de una infección rara producida por hongos, generalmente de tipo ‘mucor’ que se suele dar en pacientes inmunodeprimidos o con diabetes graves y se adquiere por inhalación”, explicó recientemente el doctor de la Universidad de Chile, Mauricio Ruiz.

En el caso de Bolivia, no hay reportes de este hongo, sin embargo el científico e investigador Roger Carvajal explicó que esta enfermedad se genera en personas que tiene Covid-19 cuando hay debilidad inmunitaria causada por una nutrición muy baja, por el uso exagerado de inmunosupresores, corticoides y el desequilibrio de los antibióticos. Además de mucha azúcar en la sangre.

“Este hongo no se contagia de persona a persona, este hongo crece en los alimentos que están en descomposición y ataca fundamentalmente a las personas que tienen una inmunidad muy baja, y la inmunidad baja se lo consigue con mucha fuerza en los casos que han tenido Covid-19”, sostuvo Carvajal en una entrevista televisiva.

Esta infección afecta principalmente los senos nasales, el cerebro y los pulmones, puede ser potencialmente mortal en personas diabéticas o gravemente inmunodeprimidas, como pacientes con cáncer o VIH.