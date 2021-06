Covid: China, EEUU y la India son países con más dosis administradas e Israel con más porcentaje de población inoculada

La Paz (ANF).- La vacunación contra el Covid-19 avanza en el mundo con diferencias entre regiones. De acuerdo a Our World in Data los países que ya administraron la mayor cantidad de dosis son China, Estados Unidos y la India, sin embargo, Israel es la región con mayor porcentaje de su población vacunada.

La vacunación frente al coronavirus ya ha superado en todo el mundo el 22 % de la población con al menos una dosis. El cómputo mundial de dosis administradas supera los 2.700 millones de inyecciones, según los datos recogidos por Our World in Data.

De ese total, tan solo China superó 1.000 millones de dosis administradas, que representan el 22% de su población, le sigue Estados Unidos con 318.5 millones de vacunas que representan 53% de personas con al menos una dosis y 44.8% con la pauta completa.

India, con casi 1.400 millones de habitantes ya logró administrar 283 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, que representa cerca del 20% de su población.

El país con más avances de porcentaje en la inoculación es Israel. Our World in Data reporta que ese país logró hasta esta semana 59.5% de su población con ambas dosis y 63.5% con al menos una.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los diferentes expertos insisten que para terminar con esta pandemia es necesario que la inmunidad frente al virus se extienda ampliamente por todo el mundo.

Al momento la vacuna creada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca es la más adoptada en todo el mundo debido a la facilidad para su conservación y a su bajo precio (entre los 1,73 euros por dosis que paga India y los 4,41 euros que le cuestan a Sudáfrica).

En la Unión Europea administran este fármaco 22 Estados, aunque no es la favorita, ya que son 26 Estados los que han recurrido a otra más cara: la de Pfizer/BioNTech, según los datos de Our World in Data.

Otras de las vacunas más usadas en el mundo para combatir el Covid-19 son Moderna, Sputnik V y Sinopharm.