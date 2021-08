Covid: Chile, Uruguay y Colombia son los países con mayor avance en la vacunación en Sud América

La Paz (ANF).- La vacunación avanza en el mundo con dificultades en algunas regiones por la fabricación y adquisición de estos fármacos. En lo que respecta a la región de Sud América, Chile, Uruguay y Colombia presentan los mejores avances en la inoculación a su población.

De acuerdo al reporte de Our Wordl in Data el camino hacia la inmunidad global frente al coronavirus continúa y hasta esta jornada más de 2.220 millones de personas, que equivalen a más del 28,5 % de la población, ya están vacunadas con al menos una dosis.

La vacunación está especialmente extendida en la Unión Europea, donde más del 59 % población ya cuenta con al menos una dosis. Además, el 27 de julio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que este indicador había llegado al 70% de los mayores de 18 años.

Le sigue América del Norte (48 %) y, a más distancia, Latinoamérica (44 %) y Asia (28 %). Mientras tanto, seis meses después de que la campaña comenzara en el mundo África apenas ha conseguido vacunar a poco más del 3,5% de su población.

En el caso de la región sud americana, Chile aún lidera la inoculación con 64.4% de población vacunada con ambas dosis y 72.3% con al menos una.

Sigue Uruguay como otro de los países con mejores avances en la vacunación, llegando a 64% de ciudadanía con la pauta completa dela vacuna y 73% con al menos una de las dos dosis.

Colombia es el tercer países de Sud América con mejores avances, ya que hasta hoy llega a 23.9% de población con las dosis completas y 34.9% con al menos una.

La vacuna creada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca es la más adoptada en todo el mundo debido a la facilidad para su conservación y a su bajo precio (entre los 1,73 euros por dosis que paga India y los 4,41 euros que le cuestan a Sudáfrica).

En la Unión Europea administran AstraZeneca 22 Estados, aunque no es la favorita, ya que son 26 Estados de la UE los que han recurrido a otra más cara: la de Pfizer/BioNTech, según los datos de Our World in Data.

De acuerdo a este reporte, Bolivia alcanza hasta este día 14% de su población vacunada con la pauta completa y 24.6% con al menos una de las dosis. Aunque el gobierno asegura que las cifras son superiores.