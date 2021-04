China niega haber ocultado información sobre el Covid-19 y pide investigar en otros países

La Paz (ANF).- A un año y cinco meses de expandirse el coronavirus desde China y tras diferentes acusaciones y cuestionamientos, hoy el jefe del equipo de expertos chinos que investigó el virus, Liang Wannian, aseguró que ese país “proporcionó todos los datos disponibles”, por lo que “es el momento de que se siga estudiando el origen del virus en otras partes del mundo”.

“No hay ningún fundamento para acusar a China de no compartir sus datos con los investigadores de la OMS. Según las leyes chinas, algunos datos no se pueden sacar del país, pero los analizamos todos juntos en Wuhan”, afirmó Liang.

Países como Estados Unidos desde hace meses muestran su preocupación y aseguran que el país asiático escondió información de este virus. Se habló incluso que el origen del SARS-CoV-2 se dio en laboratorios de Wuhan.

Sin embargo, recientemente el informe de este equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el origen del virus causante de la COVID-19, detalla como más probable la transmisión por vía de un animal intermedio y no así a través de un escape de patógenos de un laboratorio.

Y es que China asegura que se dispusieron de todas las garantías y libertad para que se investigue en todos los laboratorios, durante todas las semanas que el equipo de expertos estuvo en Wuhan, lugar donde se origina la pandemia.

Tras todo este informe, China afirma que cumplieron con la apertura necesaria para la investigación y Liang manifestó que “es muy pronto para hablar sobre otra misión de expertos aquí. Dependerá de las recomendaciones de las investigaciones y sus planes específicos. También serán necesarios estudios en otros países y regiones”.

Respecto al murciélago como el animal de principal sospecha de origen, el experto chino agregó que “hay que seguir buscando posibles casos tempranos a lo largo del mundo, así como potenciales portadores del virus, y no solo los murciélagos”.