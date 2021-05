Arqueólogo: “Las próximas pandemias saldrán de la Amazonía”

La Paz (ANF).- Las cifras de contagios y decesos por Covid-19 continúan en ascenso en varias regiones del mundo, mientras los planes de vacunación se encaminan con lentitud e inequidad. Pero la alerta persiste, ya que para el arqueólogo francés Stéphen Rostain, dados los antecedentes de emergencias sanitarias, las próximas pandemias saldrán desde la Amazonía.

“Las primeras pandemias como el VIH salieron de África tropical. Las siguientes salieron del sureste de Asia y me temo que las próximas van a salir de la Amazonía”, detalla el investigador que lleva 35 años estudiando la Amazonía.

El experto, en una entrevista con el medio francés RFI, detalló la crítica situación por la que atraviesa la Amazonia con la pandemia y la afectación directa a los pueblos indígenas. La actual emergencia se suma a un progresivo daño en esta región con gran presencia de biodiversidad. Todo esto tendrá repercusiones a un corto plazo.

“Más que un pulmón, la Amazonía es un pozo que absorbe el dióxido de carbono. Con la deforestación, la superficie de esa selva se ha reducido de casi un 40% de los últimos 40 años, y por supuesto ya no tiene la misma capacidad. Entre 2000 y 2018 la selva ha perdido el equivalente de la superficie de España”, establece Rostain.

Pueblos indígenas de diferentes países que conforman la región amazónica, como Bolivia, denunciaron que pese a la pandemia, las actividades extractivistas no pararon y persistieron con mayores índices de deforestación e incremento de la frontera agrícola, como la minería, tráfico de manera y la ganadería.

Además se asegura que regiones protegidas (parques y reservas) y territorios ancestrales sufren avasallamientos de diferentes sectores.En ésa línea, para el arqueólogo francés, el problema es que “los indígenas de la Amazonía están recibiendo nuevamente una enfermedad que viene desde afuera. Esta población no tiene naturalmente las mismas defensas. Durante la conquista, tuvo sarampión, muchas gripes, etc.”.

El investigador explica que todo este panorama y particularmente en Brasil, es el resultado de la “deforestación, poner en contacto animales, virus y humanos que nunca han convivido. Una tendencia que se acentúa con el gobierno actual porque Bolsonaro dice que la selva tiene que producir”.

Si bien no hay datos oficiales de afectación del Covid-19 en territorios indígenas, solo en Brasil murieron más de mil miembros de territorios ancestrales.

De acuerdo a un último informe de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), hasta finales de abril se registró un total de 1.048 miembros de comunidades originarias fallecidos a causa del Covid-19. Además 52.997 nativos padecía de la enfermedad y 163 pueblos aborígenes están afectados.

Según el mapa estadístico de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) hasta el 3 de mayo los casos de covid-19 en esta región acumulan la cifra de ‪2.794.397‬ casos confirmados y 74.452 fallecidos.