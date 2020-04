Aislada en el Castillo de Windsor por el coronavirus, la reina Isabel II festejará su cumpleaños 94 vía Zoom

Redacción Central (Infobae.com).- La reina II celebrará su 94 cumpleaños el martes con una llamada de Zoom con el resto de la familia real. Su Majestad, que actualmente se encuentra aislada en el Castillo de Windsor con el príncipe Felipe, de 98 años, no puede ser visitada por sus seres queridos para celebrar el gran día en medio del aislamiento social por la pandemia de coronavirus.

Los asistentes de la reina Isabel II programaron videollamadas para celebrar el aniversario de la monarca, en las que participaran los cuatro hijos, nietos y bisnietos de la reina para desearle un feliz cumpleaños. El año pasado, 16 miembros de la familia real pudieron visitar a Su Majestad en Windsor para conmemorar su cumpleaños, pero las restricciones actuales por el avance del COVID-19 impiden que puedan estar cerca de ella.

Isabel II ya ha pedido que no haya saludos de armas para celebrar su cumpleaños por primera vez durante su reinado de 68 años en medio del avance del coronavirus en el país, que se ha cobrado más de 16.000 vidas en Reino Unido. La monarca también ha dicho que los edificios del gobierno estarán exentos de enarbolar banderas en su honor.

“Su Majestad insistió en que no se establecieran medidas para permitir el saludo con armas de fuego, ya que no lo consideraba apropiado en las circunstancias actuales”, dijeron fuentes del Palacio de Buckingham”. El famoso desfile de cumpleaños de la reina, conocido como Trooping The Color, tampoco se realizará. Asimismo, se mantendrá en privado cualquier llamada telefónica y videoconferencia con su familia.

La familia real británica decidió continuar con sus compromisos oficiales y ha estado muy activa en Zoom en las últimas semanas, con el príncipe William y su esposa Kate Middleton en primer plano representando a la reina Isabel II así como al príncipe Carlos.

Los duques de Cambridge mantuvieron diversos encuentros virtulaes con diferentes organizaciones que están en la primera línea en la gestación de la crisis por la pandemia del coronavirus. También hablaron con maestros que cuidan a niños que tienen a sus padres trabajando para los servicios médicos.

En uno de esos diálogos contaron que habían pasado por “altibajos” pero que estaban en contacto mediante videoconferencia con otro miembros de los Windsor. A su vez, Kate Middleton relató que la familia se estaba acostumbrando a contactarse entre ellos de una manera diferente, y tratando de evitar que sus hijos, George, Charlotte y Louis, rompan la computadora a la mitad: “Se vuelve un poco agitado, no voy a mentir”.

En otra llamada de Zoom el 8 de abril, William y Kate presidieron una mesa redonda en la que agradecieron a los trabajadores de salud mental por apoyar a los que tienen dificultades en momentos de aislamiento social.

La duquesa de Cambridge también reveló que se contactaran con el príncipe Harry y Meghan Markle, que están viviendo en Los Ángeles, el próximo mes para celebrar el primer cumpleaños de Archie el 6 de mayo.

En estos momentos en Reino Uno no se habla de otra cosa que el ataque de los duques de Sussex contra cuatro tabloides británicos y de las polémicas declaraciones del príncipe Harry sobre la cobertura de los medios locales con respecto al coronavirus.

En una entrevista realizada desde Los Ángeles, el nieto de la Isabel II señaló que los medios del Reino Unido exageran sobre el impacto del coronavirus en el país. “Las cosas están mejor de lo que nos hacen creer en ciertos rincones de los medios”, indicó el duque de Sussex, desatando la ira de los científicos.