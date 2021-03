Trinidad: Fallece Daniel Frías Vera, entrenador de natación y catedrático

Personaje que se ganó el cariño de la gente beniana, formador de grandes campeones de natación, con quienes compartió más triunfos que fracasos. El 2019 fue designado como entrenador de la delegación boliviana de natación para los XXV Juegos Sudamericanos Escolares que se realizaron en Asunción, Paraguay.

Daniel Frías Vera, después de dedicarle más de 35 años a la natación beniana y ser catedrático del Instituto Normal Superior “Prof. Clara Parada de Pinto”, en la actualidad llamada Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM), falleció la madrugada de este miércoles, tras estar en estado de coma en el hospital Obrero de Trinidad.

Con profundo dolor familiares, maestros, deportistas y amigos lamentaron la pérdida de un entrenador que dio alma vida y corazón a su trabajo. Entrenador que pasaba la mayor parte del día transmitiendo sus conocimientos a distintas generaciones.

Esther Frías Vera, hermana mayor del profesor Daniel Frías, indicó que su hermano siempre demostró ser una persona sana, pero no sabía que estaba mal de salud y en uno de los momentos de su trabajo reventó una de sus úlceras.

“Agradecer a nombre de mi familia a toda la niñez juventud y padres de familia que estuvieron atentos y este miércoles sus deportistas dieron el último adiós, haciendo un acto de postas. Según me informaron cuando llegué a Trinidad él se cayó en moto – no se choco – y desde ese momento tenía un dolor que no soportaba”, dijo.

Manifestó que se lleva todo ese amor y todo ese cariñó que tuvieron con su hermano, quién sembró buenos frutos para cosechar grandes semillas. Agradeció a Trinidad por recibir en estas tierras del Beni, hace 42 años a un personaje que nació en Cochabamba.

Fernando Challapa, secretario general de la Federación Boliviana de Natación (FEBONA), mencionó que Daniel Frías es un persona que dejó su vida dentro del agua y en su momento contribuyó a con muchos nadadores para la selección boliviana de este deporte.

Rubén Darío Justiniano, director del Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE), mencionó que dejó de existir una gran persona y excelente ser humano, que supo formar grandes nadadores, logrando cosechar medallas de Oro, Plata y Bronce, a nivel departamental, nacional e internacional.

“Un gran hombre que dedicó su vida a la natación y a la formación de grandes talentos benianos y bolivianos. Rogamos a nuestro Divino Creador brinde consuelo, fortaleza y resignación a toda su familia”, expresó.

José David Ayala, presidente de la Asociación Departamental del Deporte Estudiantil en Formación (ADDEF-BENI), dijo que reciben la noticia con mucha tristeza, al saber que se fue una excelente persona y catedrático del Instituto Normal Superior “Prof. Clara Parada de Pinto”.

“Nos dejó muchas enseñanzas para que nosotros podamos seguir sus pasos, transmitiendo esos conocimientos a nuestros estudiantes. Hemos perdido a un gran amigo, colega y entrenador, hombre dedicado a la natación, descubriendo a muchos nadadores que sobresalieron en Bolivia y otros países”, explicó.

Los restos del profesor Daniel Frías fueron velados en la piscina de la Asociación Beniana de Natación (ABN), un lugar donde empezó la historia de un hombre que, a pesar de no haber nacido en estas tierras cálidas, dedicó gran parte de su vida a la natación. Este jueves a las 10:30 de la mañana, sus restos serán enterrados en el cementerio general.