Toros del Beni, Gran Moxos y Universitario regresan con títulos

Los equipos benianos mostraron buen nivel de fútbol, conquistando los primeros lugares del certamen nacional, que tuvo en competencia a Escuelas de Fútbol del resto del país.

Toros del Beni Sub 9, Gran Moxos Sub 10 y Universitario Sub 11, salieron campeones de la Copa de Oro, en el torneo, organizado por la Asociación de Fútbol Infantil de Bolivia (ASOFIBOL), en Cochabamba, además Gran Moxos cosechó la Copa de Plata, Sub 7.

Jheison Hinojosa, presidente del club toros del Beni, dijo que fue un torneo de bastante nivel y competitivo, demostrando que en el Beni existe talento. Indicó que para lograr trofeos, pelearon ante clubes reconocidos.

“En la Sub 10 de tener a 16 equipos, dos benianos jugamos la final, ganando en penales a Gran Moxos, quedando Toros del Beni, subcampeón. En la Sub 9 nos enfrentamos al equipo del proyecto 2022, ganamos 2 a 1”, detalló.

Rufino Montenegro, gerente propietario de la Academia Gran Moxos, manifestó que el fútbol beniano debe ser trabajado desde las bases, para luego salir a competir afuera, pero acompañado de la parte psicológica.

“Los jugadores lo hicieron muy bien, no podemos exigir más. Haciendo un análisis de nuestra División Infanto Juvenil, creo que vamos por buen camino”, puntualizó.