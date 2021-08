Toros del Beni, Gran Moxos y Tilkos Bolivia campeones de fútbol de salón AMF

Las tres finales se jugaron este domingo en el Palacio de los Deportes. Participaron clubes de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y equipos de Trinidad, Santa Ana del Yacuma y Puente San Pablo que representaron al Beni.

Los clubes Toros del Beni en la Sub 8, Gran Moxos en la Sub 9 y Tilkos Boliviaen la Sub 10, campeones en el segundo torneo infantil de fútbol de salón, afiliada a la Asociación Mundial de Fútbol de Salón (AMF), denominado “Orlando Sueldo Suárez”.

Gran Moxos en la Sub 8, Oriente Futsal en la Sub 9 y Toros del Beni en la Sub 10 se quedaron con el subcampeonato. En el mismo acto reconocieron al goleador de cada categorías y vallas menos vencida, además de reconocer a los árbitros y dirigentes.

Martin Jaldín, dirigente de la Liga Municipal de Salón de Villa Vecinal, afiliada a la AMF, felicitó a los futbolistas y agradeció a los padres de familia. Dijo que seguirán trabajando por este deporte, con el objetivo de motivar a las nuevas generaciones.

El certamen fue organizado por Liga Municipal de Salón de Villa Vecinal, Asociación Beniana de Fútbol de Salón y Federación Boliviana de Fútbol de Salón, afiliados a la Asociación Mundial de Fútbol de Salón (AMF).