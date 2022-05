Torneo Infantil de Futsal FIFA concluye con premiación

Los mejores jugadores del certamen y las vallas menos vencidas de cada categoría recibieron su trofeo y medalla. Las finales y por el tercer lugar se disputaron este domingo, en el coliseo Las Pampitas, ante una cantidad considerable de público.

El campeonato Infantil de Futsal FIFA terminó con la premiación a los tres primeros lugares en las categorías Sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 años, torneo organizado por la Asociación Municipal de Futsal FIFA de Trinidad-Cercado (AMFFTC).

Jorge Gallardo, presidente de la AMFFTC, felicitó a los campeones y agradeció a los padres de familia por motivar a sus hijos al deporte. Agradeció a Fernando Ayoroa, director Municipal de Deportes por todo el apoyo en la premiación.

Campeones: Toros del Beni (Sub 5); Fátima (Sub 6); Mutual Trinidad (Sub 7); Toros del Beni (Sub 8); Toros del Beni (Sub 9); Tigres del Beni (Sub 10); Neil Roca (Sub 12), Galácticos (Sub 14); Fátima (Sub 16); Fátima (Sub 17).

Subcampeones: Neil Roca (Sub 5); Fátima (Sub 6); Neil Roca (Sub 7); Nueva Trinidad (Sub 8); Nueva Trinidad (Sub 9); Escuela Crack’s (Sub 10); Fátima (Sub 12); Cercado (Sub 14); Ak’demia (Sub 16); Palmero`s (Sub 17).

Tercer lugar: Fátima (Sub 5); Proyecto Yucas (Sub 6); Ak’demia (Sub 7); Proyecto Yucas (Sub 8); Planeta FC (Sub 9); Halcones Dorados (Sub 10); Ak’demia (Sub 12); Fátima (Sub 14); Planeta FC (Sub 16); Ak’demia (Sub 17).