Torneo de la ‘Mutual Trinidad’ concluye con premiación

Los padres de familia destacaron el campeonato que sirvió para tener en permanente competencia a sus hijos. Todos los equipos demostraron durante el evento a grandes talentos que surgirán para competencias nacionales.

El V certamen que llevó adelante la Escuela de Fútbol ‘Mutual Trinidad’, en las categorías 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 15 años, llegó a su final tras concluir el campeonato con la respectiva premiación a los campeones y subcampeones, este fin de semana en la cancha sintética de la Mutual Trinidad.

Del certamen participaron cerca de 50 equipos de distintas Escuelas de Fútbol de Trinidad, campeonato que duró dos meses, con encuentros jugados en la cancha sintética de la Mutual Trinidad, entre martes, jueves y sábado.

Jorge Pérez Luna, director responsable de la mencionada escuela y organizador del torneo, agradeció a todos los delegados y entrenadores de cada equipo por haber confiado una vez más en este campeonato que solo tiene la finalidad de integrar a los jugadores a través del fútbol.

“Gracias a Dios por haber concluido este torneo de verano. A nombre de la Escuela de Fútbol Mutual Trinidad, les agradecemos a todos. Así mismo agradezco a los medios de comunicación que nos dieron ese respaldo para informar al público, las actividades del campeonato”, acotó.

Posiciones finales

Primer lugar: Gran Moxos (Sub 5)

Segundo Lugar: Planeta Fútbol (Sub 5)

Primer lugar: Planeta Fútbol (Sub 6)

Segundo Lugar: Toros del Beni (Sub 6)

Primer lugar: Universitario (Sub 7)

Segundo Lugar: Toros del Beni (Sub 7)

Primer lugar: Tigres del Beni (Sub 8)

Segundo Lugar: Halcones Dorados (Sub 8)

Primer lugar: Mutual Trinidad (Sub 9)

Segundo Lugar: Gran Moxos (Sub 9)

Primer lugar: Universitario (Sub 11)

Segundo Lugar: Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE) (Sub 11)

Primer lugar: Gran Moxos (Sub 13)

Segundo Lugar: Universitario (Sub 13)

Primer lugar: Gran Moxos (Sub 15)

Segundo Lugar: Universitario (Sub 15).