Torneo ‘Copa Diez Fútbol Bajo Techo’ integra a niños en su día

Participaron 18 clubes, consagrando campeones a Toros del Beni en la Sub 8, Halcones Dorados en la Sub 10 y Galácticos en la Sub 12. Padres de familia acamparon a sus deportistas en cada encuentro, disfrutando sus triunfos.

Por el Día del Niño, llevaron adelante el campeonato de fútbol 7, denominado ‘‘Copa Diez Fútbol Bajo Techo’, que finalizó este lunes con la premiación a los primeros tres lugares de las categorías Sub 8, 10 y 12 años.

Carlos Borda, entrenador de la Academia de Fútbol de Salón de la Universidad Autónoma del Beni (UAB) y uno de los organizadores del torneo, agradeció a los padres de familia por incentivar a los niños a la práctica del deporte.

“Está es la mejor forma de motivar a los niños, haciendo campeonatos donde ellos se puedan integrar más. Los únicos ganadores, fueron los niños que disfrutaron de los encuentros jugados”, explicó.

Carlos Zambrano, propietario del Complejo Deportivo Diez Fútbol Bajo Techo, indicó que fue el primer campeonato que realizaron en sus propias canchas sintéticas, haciendo énfasis al Día del Niño, quienes disfrutaron del nuevo escenario deportivo.

“Hemos tenido un nivel alto de fútbol, entonces tenemos futuro en el balompié beniano y eso nos alegra a las personas que somos amantes del deporte. De nuestro escenario pueden beneficiarse futbolistas, para que jueguen bajo techo y no se perjudiquen por las lluvias”, declaró.

Posiciones finales

Categoría Sub 8

Primer lugar: Toros del Beni

Segundo lugar: Nueva Trinidad

Tercer lugar: Halcones Dorados

Categoría Sub 10

Primer lugar: Halcones Dorados

Segundo lugar: Tigres del Beni

Tercer lugar: Neil Roca

Categoría Sub 12

Primer lugar: Galácticos

Segundo lugar: Neil Roca

Tercer lugar: Academia UAB.