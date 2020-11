Torneo Copa ‘Agua Live’ premia a campeones en fútbol infantil

Los encuentros se disputaron en el estadio Yoyo Zambrano y contó la asistencia del público que apoyaba a sus representantes. Los mejores jugadores y las vallas menos vencidas de cada categoría recibieron su premio.

El campeonato de fútbol denominado Copa ‘Agua Live’ premió a los campeones de las categorías Sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 15 años, tras disputarse las finales este fin se semana en el estadio Yoyo Zambrano, certamen organizado por la Liga Infanto Juvenil de la Asociación Beniana de Fútbol de Fútbol (ABF).

Campeones: Halcones Dorados (Sub 5); Mutual Trinidad (Sub 6); Toros del Beni (Sub 7); Gran Moxos (Sub 8); Halcones Dorados (Sub 9); Deportivo Leiva (Sub 10); Universitario (Sub 11), Universitario (Sub 13); Gran Moxos (Sub 15).

Subcampeones: Mutual Trinidad (Sub 5); Cedro El Carmen (Sub 6); Universitario (Sub 7); Toros del Beni (Sub 8); Tigres del Beni (Sub 9); Mutual Trinidad (Sub 10); Deportivo Fátima (Sub 11); Gran Moxos (Sub 13); Universitario (Sub 15).

Christian Álvarez, presidente de la Liga Infanto Juvenil, felicitó a los campeones y agradeció a los padres de familia que siempre están incentivando al deporte a sus hijos. Agradeció a la empresa Agua Live por apostar por el deporte.