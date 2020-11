Todo lo que debes saber de la Copa Simón Bolívar

El torneo nacional, que repartirá un cupo y medio para la División Profesional, se iniciará el próximo sábado 7. La primera fase se disputará entre equipos del mismo departamento.

Santa Cruz (DIEZ).- El segundo torneo de fútbol más importante del país, la Copa Simón Bolívar, se iniciará este sábado 7. La primera fase será entre los equipos del mismo departamento. Se inscribieron 29 conjuntos para luchar por un cupo y medio a la División Profesional, que todavía no ha retornado a la actividad ni tiene nada definido.

A continuación, te dejamos lo más importante del campeonato nacional:

Arranca este fin de semana. La FBF informó que el torneo se iniciará el sábado 7, en los diferentes departamentos.

Sistema de campeonato. El torneo nacional se lo disputará en seis fases, la primera se jugará en cada uno de los departamentos. Los dos mejores de cada zona avanzarán a la siguiente instancia y formarán llaves cruzadas, a excepción de Pando que se eliminarán entre sí. Los nueves ganadores y el mejor perdedor pasarán de fase. Avanzarán los cinco mejores y tres mejores perdedores. Los cuatro ganadores irán a las semifinales y los mejores de esta instancia disputarán el título. Los enfrentamientos desde el inicio hasta el final son de ida y vuelta.

29 equipos. Las asociaciones de fútbol de los nueve departamentos tienen representantes identificados a continuación.

Beni: Deportivo Kivón, Libertad FC y Blooming de Guayaramerín.

-Pando: Vaca Diez, Mariscal Sucre y Universitario.

-Santa Cruz: Ferroviario, Torre Fuerte y Satélite Norte.

-Potosí: Stormers San Lorenzo, Cervecería Nacional Potosí, Rosario Central y Sol Radiante.

-Oruro: Huanuni, Sur Car, Oruro Royal y Soracachi.

-Tarija: Atlético Bermejo, Real Tomayapo, García Ágreda y Quebracho.

-Cochabamba: Cochabamba FC, Municipal Tiquipaya y Enrique Happ.

-Chuquisaca: Independiente, Fancesa y Real Monteagudo.

-La Paz: Deportivo Fatic y Chaco Petrolero.

Destroyers no se inscribió. El equipo cruceño no se inscribió al campeonato, como lo habían adelantado sus dirigentes, pues en el artículo 18 de la Convocatoria a Campeonatos Apertura y Clausura 2020 establece que el último de la tabla acumulada descenderá y en su lugar ascenderá directamente el club cruceño sin necesidad de ningún mérito deportivo. Además, en 2021 competirán 16 equipos, pero estas determinaciones están sujetas a un congreso ordinario de la FBF que no se ha llevado a cabo.

Campeón y subcampeón. Según el Reglamento del Campeonato Simón Bolívar, que fue facilitado por los clubes ante la negativa de la Dirección de Competiciones de brindar esta información, el campeón ascenderá directamente a la División Profesional y el subcampeón “tendrá derecho a jugar los partidos por el ascenso indirecto con el penúltimo de la División Profesional”.

La máxima categoría del país todavía no ha definido si se reiniciará el torneo Apertura ni cómo se repartirán los premios. Tampoco se ha resuelto el descenso directo e indirecto.