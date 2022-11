Títulos de la Copa Internacional Patujú se quedaron en casa

La selección Sub 14 del Beni, que se prepara para el nacional de fútbol a realizarse en la capital del Beni, en este torneo internacional salió campeón en la Sub 15, junto a su entrenador Guido Villarroel.

Gran Moxos en la Sub 12 y Sub 18 y Selección Beniana en la Sub 15, se adueñaron de los títulos de la 2da versión de la Copa Patujú Internacional de fútbol, que finalizó el domingo por la noche, con la premiación a los ganadores de tres categorías.

Rhener Renô de Morais, director general del torneo, agradeció por el apoyo a Cristhian Cámara alcalde de Trinidad, de la misma forma a Fernando Ayoroa, director Municipal de Deportes. Felicitó a los clubes que llegaron de Brasil y Chile.

Rufino Montenegro, gerente propietario de la Academia de Fútbol Gran Moxos, dijo que los frutos se están viendo, después muchos años de trabajo, con jugadores que empezaron en las inferiores, ahora están entre los 16, 17 y 18 años.

Posiciones finales:

Sub 12

Primer Lugar: Gran Moxos

Segundo Lugar: Halcones Dorados de San Ignacio

Tercer Lugar: Libertad Gran Mamoré

Sub 15

Primer Lugar: Selección Beniana de Fútbol

Segundo Lugar: Gran Moxos

Tercer Lugar: Universitario

Sub 18

Primer Lugar: Gran Moxos

Segundo Lugar: Bajos de Mena de Chile

Tercer Lugar: Club Deportivo Tiluchi.