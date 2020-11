The Strongest goleó a Blooming y es el único líder

El equipo atigrado sumó 24 unidades y superó por un punto a Bolívar (23). Los goles fueron marcados por Barbosa, Reinoso y Sagredo. La academia cruceña (20) quedó en el sexto lugar y puede ser superada por Royal Pari.

La Paz (DIEZ).- Dos minutos del primer tiempo definieron la goleada de The Strongest sobre Blooming (3-0), pues, si bien, los tantos fueron marcados en los minutos 43’, 44 y 59’, los dos primeros golpearon anímicamente a la academia y no se logró levantar más. El resultado permite que el Tigre sea el único líder del torneo Apertura, con 24 unidades, tras disputar la decimocuarta fecha.

Los goles fueron marcados por Willie Barbosa, Jair Reinoso y José Sagredo.

Desde el pitazo inicial, el Tigre no dejó de atacar con Ruddy Cardozo, Saúl Torres, Ramiro Vaca, Reinoso, Barbosa y José Sagredo. El sector izquierdo de los celestes fue el más débil, pero la zaga central estaba bien parada con José María Carrasco y Leonardo Urapuca. También José Peñarrieta que salvó su arco en siete oportunidades.

Llegó el primer gol y se desconcentraron. Barbosa con un taco, tras un disparo de Diego Wayar (43’), puso el 1-0. El local aprovechó el golpe anímico y, mientras la academia intentaba asimilar que estaba con el marcador en contra, llegó el 2-0. Ramiro Vaca desbordó por izquierda, le dio un pase a Raúl Castro y este le entregó el balón a Reinoso para que con una media vuelta amplie el marcador. Se fueron al descanso con resultado.

En la segunda parte, los de Gabriel Schürrer seguían con el mismo libreto, el de solo defenderse, a pesar de que en la primera parte no les había dado resultado. En el minuto 59’, Sagredo puso el 3-0, gracias a un excelente pase de Ramiro Vaca, y la salida apresurada de Peñarrieta. La academia no se levantó más y el resultado no cambió hasta el final.

The Strongest visitará a San José este lunes (17:15), pero todavía no se conoce en qué escenario. Mientras que, en la misma jornada (15:00), Blooming se enfrentará a Real Santa Cruz, en el estadio del mismo club de El Pajonal.