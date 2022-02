Siete clubes ganan título en la ‘Copa Halcones Dorados’

La organización premió al mejor jugador y a la valla menos vencida, además de entregar trofeos al campeón, subcampeón y tercer lugar. Un torneo que tuvo una duración de ocho semanas.

Con éxito culminó la primera versión del campeonato de fútbol denominado ‘Copa Halcones Dorados’, consagrando campeones a equipos en las categorías Sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, con partidos finales que se disputaron este domingo en el Complejo Deportivo El Carmen.

Los campeones: Toros del Beni en la Sub 5, Gran Moxos en la Sub 6, Mutualistas en la Sub 7, Toros del Beni en la Sub 8, Gran Moxos en la Sub 9, Gran Moxos en la Sub 10 y Halcones Dorados en la Sub 11.

Osvaldo Roca, presidente de la Escuela de Fútbol Halcones Dorados, agradeció y felicitó a todas las Escuelas de Fútbol por ser parte del torneo e instó a que sigan con la práctica del fútbol.

“Fue realmente exitoso el campeonato con el apoyo de los padres de familia y la Comisión de Árbitros. Decirles que las felicitaciones se las llevan los jugadores de los equipos”, apuntó.