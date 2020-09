SEDEDE trabajará en la reglamentación de las asociaciones

Se buscará coordinar con todas las asociaciones para poder dar respuesta a sus necesidades más urgentes. El SEDEDE brindará todo el apoyo a las asociaciones, en lo económico de acuerdo a las posibilidades y disponibilidades.

El nuevo director del Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE), Rubén Darío Justiniano Mejía, dará continuidad a la gestión anterior, buscando ante todo que las 22 asociaciones estén legalmente constituidas y cuenten con su documentación en regla.

La autoridad deportiva, es de profesión economista, desde pequeño práctica el fútbol y aunque no lo hizo de forma profesional, fue parte de equipos de la Primera B de la Asociación Beniana de Fútbol, así como en las ligas recreativas de Trinidad.

“Desde esta instancia departamental, me toca apoyar al deporte en todas sus disciplinas, porque no solo el deporte es fútbol, hay 22 asociaciones deportivas legalmente constituidas, vamos a ver el tema legal de cada una de ellas, ver sus personerías, y actualizarlas para que no tengan ningún tipo de problema en el tema de recursos, porque así lo establece la Ley”, expresó.

Justiniano, manifestó que dará continuidad al trabajo que venía realizando él anterior director, como es la apertura de las actividades deportivas siguiendo los protocolos de bioseguridad, porque los niños y jóvenes necesitan hacer deporte.

“Como SEDEDE, queremos tener una reunión con el Secretario de Obras Públicas para ver el tema de la piscina, es una magnífica obra y queremos darle uso, claro previamente hacer un estudio de su funcionamiento y procedimientos para que la misma. Luego quizás, ver la posibilidad de crear una escuela y coordinar con la Asociación Beniana de Natación, pero darle la funcionalidad”, acotó. Expresó su preocupación por las canchas de ráquetbol que están cerradas.