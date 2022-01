SEDEDE posesiona a directiva de la ADDEF-Beni

La dirigencia se comprometió a trabajar por el deporte beniano, fortaleciendo las categorías formativas, en las disciplinas individuales y de conjunto.

El director del Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE), Orlando Sueldo, reconoció y posesionó este miércoles a la directiva de la Asociación Departamental del Deporte Estudiantil en Formación del Beni (ADDEF-Beni), por la gestión 2022-2025.

“Es una asociación, que en realidad es un pilar para todas las asociaciones, porque marca todas las disciplinas. Directiva que está cumpliendo legalmente con todo lo establecido y por eso damos posesión correspondiente”, explicó, Orlando Sueldo Suárez, director del SEDEDE.

Felicitó a los nuevos dirigentes, que de aquí en adelante estarán dirigiendo está noble institución deportiva. Agregó que comprometen a dar todo el respaldo necesario para que puedan realizar y concretar todas las actividades del calendario 2022.

“Decirles que asociación departamental que no este legalmente constituida no podrá gozar del apoyo del SEDEDE. A las asociaciones que no están legalmente constituidas no le vamos a cerrar la puertas, más al contario vamos a apoyarlos para que realicen sus trámites para obtener su personería jurídica”, detalló.

José David Ayala, presidente de la ADDEF-Beni, agradeció al SEDEDE, por haberlos posesionado de manera legal y transparente. Dijo que siempre coordinarán las actividades con las autoridades deportivas y educativas.

“Como deporte estudiantil hemos presentado un cronograma de actividades para la presente gestión, el cual fue planteado por diferentes municipios. Seguiremos trabajando en beneficio de los deportistas”, concluyó.

Directiva 2022-2025

Presidente: José David Ayala Ojada (Trinidad)

Secretaria General: Janeth Cayalo Cuéllar (Santa Ana)

Secretaria de Hacienda: Juan Carlos Saucedo Nuñez (Trinidad)

Secretario de Acta: Juan Carlos Algarañaz (Trinidad)

Comisión Técnica 1: Henry Bello Chávez (San Borja)

Comisión Técnica 2: César Rosas Jiménez (Guayaramerín)

Vocal 1: Oscar Chávez Cuéllar (San Joaquín)

Vocal 2: Hermes Avalos Yuco (San Ignacio de Moxos).